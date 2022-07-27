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МИД ДНР сообщил о готовности проекта соглашения об учреждении трибунала - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/tribunal-1805310401.html
МИД ДНР сообщил о готовности проекта соглашения об учреждении трибунала
МИД ДНР сообщил о готовности проекта соглашения об учреждении трибунала - РИА Новости, 27.07.2022
МИД ДНР сообщил о готовности проекта соглашения об учреждении трибунала
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила в ходе видеоконференции, что проект соглашения об учреждении трибунала над... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:23
2022-07-27T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
мид днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила в ходе видеоконференции, что проект соглашения об учреждении трибунала над украинскими военными и наемниками уже разработан."В республике в ближайшее время будет проведен международный трибунал... Мы уже разработали проект соглашения об учреждении трибунала и активно сейчас взаимодействуем с соответствующими правоохранительными органами по доработке его устава", - сказала Никонорова в ходе видеоконференции.Ранее Никонорова заявила, что Донецкая Народная республика активно работает с Луганской Народной республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. По ее словам, логичным шагом будет участие представителей РФ в этом трибунале. Кроме того, отметила она, власти ДНР предложили Сирии направить своих представителей для участия, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками.
https://ria.ru/20220703/naemniki-1799965429.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, мид днр, ситуация в днр и лнр
13:23 27.07.2022
 
МИД ДНР сообщил о готовности проекта соглашения об учреждении трибунала

Глава МИД ДНР Никонорова: проект соглашения об учреждении трибунала уже разработан

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила в ходе видеоконференции, что проект соглашения об учреждении трибунала над украинскими военными и наемниками уже разработан.
"В республике в ближайшее время будет проведен международный трибунал... Мы уже разработали проект соглашения об учреждении трибунала и активно сейчас взаимодействуем с соответствующими правоохранительными органами по доработке его устава", - сказала Никонорова в ходе видеоконференции.
Ранее Никонорова заявила, что Донецкая Народная республика активно работает с Луганской Народной республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. По ее словам, логичным шагом будет участие представителей РФ в этом трибунале. Кроме того, отметила она, власти ДНР предложили Сирии направить своих представителей для участия, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаМИД ДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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