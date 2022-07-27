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МИД ДНР сообщил о готовности проекта соглашения об учреждении трибунала

МИД ДНР сообщил о готовности проекта соглашения об учреждении трибунала - РИА Новости, 27.07.2022

МИД ДНР сообщил о готовности проекта соглашения об учреждении трибунала

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила в ходе видеоконференции, что проект соглашения об учреждении трибунала над... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:23

2022-07-27T13:23

2022-07-27T13:23

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила в ходе видеоконференции, что проект соглашения об учреждении трибунала над украинскими военными и наемниками уже разработан."В республике в ближайшее время будет проведен международный трибунал... Мы уже разработали проект соглашения об учреждении трибунала и активно сейчас взаимодействуем с соответствующими правоохранительными органами по доработке его устава", - сказала Никонорова в ходе видеоконференции.Ранее Никонорова заявила, что Донецкая Народная республика активно работает с Луганской Народной республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. По ее словам, логичным шагом будет участие представителей РФ в этом трибунале. Кроме того, отметила она, власти ДНР предложили Сирии направить своих представителей для участия, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками.

https://ria.ru/20220703/naemniki-1799965429.html

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Кирилл Волков

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