https://ria.ru/20220727/tranzit-1805294330.html

В Кремле прокомментировали разблокировку транзита в Калининград

В Кремле прокомментировали разблокировку транзита в Калининград - РИА Новости, 27.07.2022

В Кремле прокомментировали разблокировку транзита в Калининград

Разблокировка транзита российских грузов через Литву - это позитивный опыт, достигнутый путем переговоров, его можно считать ростками здравого смысла со стороны РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:40

2022-07-27T12:40

2022-07-27T13:01

калининград

литва

россия

санкции в отношении россии

санкции

в мире

дмитрий песков

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757274735_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_3f015608e5fd446a922747faac106fab.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Разблокировка транзита российских грузов через Литву - это позитивный опыт, достигнутый путем переговоров, его можно считать ростками здравого смысла со стороны Запада по отношению к России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Ранее сообщалось, что первые 60 вагонов с цементом прибыли в Калининград из России транзитом через Литву."Действительно, вот эта ситуация, которая возникла вокруг Калининграда - опять же, в связи с этими абсурдными санкциями - для России является жизненно важной. И в данном случае, наверно, позитивно то, что сами европейцы поняли, насколько это жизненно важно для России и насколько неприменимы их решения в контексте Калининграда", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли считать разрешение на проезд вагонов с подсанкционным грузом, данное Литвой, признаком того, что коллективный Запад начал отступать.Песков рассказал, что поспособствовало тому, что Литва пошла на уступки.Пресс-секретарь президента отметил, что такое поведение Литвы можно считать "ростками здравого смысла"."Иногда даже во время такой антироссийской истерики все-таки какие-то ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что эти ростки и дальше будут прорастать", - заключил Песков.

https://ria.ru/20220726/kaliningrad-1805099354.html

https://ria.ru/20220721/toplivo-1804035552.html

калининград

литва

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

калининград, литва, россия, санкции в отношении россии, санкции, в мире, дмитрий песков, евросоюз, калининградская область