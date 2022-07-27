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В Кремле прокомментировали разблокировку транзита в Калининград - РИА Новости, 27.07.2022
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В Кремле прокомментировали разблокировку транзита в Калининград
В Кремле прокомментировали разблокировку транзита в Калининград - РИА Новости, 27.07.2022
В Кремле прокомментировали разблокировку транзита в Калининград
Разблокировка транзита российских грузов через Литву - это позитивный опыт, достигнутый путем переговоров, его можно считать ростками здравого смысла со стороны РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:40
2022-07-27T13:01
калининград
литва
россия
санкции в отношении россии
санкции
в мире
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Разблокировка транзита российских грузов через Литву - это позитивный опыт, достигнутый путем переговоров, его можно считать ростками здравого смысла со стороны Запада по отношению к России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Ранее сообщалось, что первые 60 вагонов с цементом прибыли в Калининград из России транзитом через Литву."Действительно, вот эта ситуация, которая возникла вокруг Калининграда - опять же, в связи с этими абсурдными санкциями - для России является жизненно важной. И в данном случае, наверно, позитивно то, что сами европейцы поняли, насколько это жизненно важно для России и насколько неприменимы их решения в контексте Калининграда", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли считать разрешение на проезд вагонов с подсанкционным грузом, данное Литвой, признаком того, что коллективный Запад начал отступать.Песков рассказал, что поспособствовало тому, что Литва пошла на уступки.Пресс-секретарь президента отметил, что такое поведение Литвы можно считать "ростками здравого смысла"."Иногда даже во время такой антироссийской истерики все-таки какие-то ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что эти ростки и дальше будут прорастать", - заключил Песков.
https://ria.ru/20220726/kaliningrad-1805099354.html
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калининград, литва, россия, санкции в отношении россии, санкции, в мире, дмитрий песков, евросоюз, калининградская область
12:40 27.07.2022 (обновлено: 13:01 27.07.2022)
 
В Кремле прокомментировали разблокировку транзита в Калининград

Песков назвал разрешение ситуации с транзитом в Калининград позитивным фактом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрохожие на Васильевском спуске в Москве
Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Разблокировка транзита российских грузов через Литву - это позитивный опыт, достигнутый путем переговоров, его можно считать ростками здравого смысла со стороны Запада по отношению к России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что первые 60 вагонов с цементом прибыли в Калининград из России транзитом через Литву.
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"Действительно, вот эта ситуация, которая возникла вокруг Калининграда - опять же, в связи с этими абсурдными санкциями - для России является жизненно важной. И в данном случае, наверно, позитивно то, что сами европейцы поняли, насколько это жизненно важно для России и насколько неприменимы их решения в контексте Калининграда", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли считать разрешение на проезд вагонов с подсанкционным грузом, данное Литвой, признаком того, что коллективный Запад начал отступать.
Песков рассказал, что поспособствовало тому, что Литва пошла на уступки.
"Все это было достигнуто в процессе диалога, Разъяснения. Безусловно, предстоит еще немалая работа, потому что там все равно определенные вопросы остаются. Но тем не менее, сейчас такая вот кризисная ситуация разблокирована, и это позитивный факт", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что такое поведение Литвы можно считать "ростками здравого смысла".
"Иногда даже во время такой антироссийской истерики все-таки какие-то ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что эти ростки и дальше будут прорастать", - заключил Песков.
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КалининградЛитваРоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииВ миреДмитрий ПесковЕвросоюзКалининградская область
 
 
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