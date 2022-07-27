https://ria.ru/20220727/tramp-1805239400.html

Трамп предупредил США об угрозе повторения судьбы СССР

Трамп предупредил США об угрозе повторения судьбы СССР - РИА Новости, 27.07.2022

Трамп предупредил США об угрозе повторения судьбы СССР

Главная угроза для Соединенных Штатов исходит изнутри, вследствие чего страна может повторить судьбу СССР, Венесуэлы или Кубы. Об этом заявил бывший хозяин... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:41

2022-07-27T09:41

2022-07-27T11:19

в мире

джо байден

венесуэла

куба

вашингтон (штат)

дональд трамп

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главная угроза для Соединенных Штатов исходит изнутри, вследствие чего страна может повторить судьбу СССР, Венесуэлы или Кубы. Об этом заявил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне.По его словам, сейчас в США скопилось множество проблем, среди которых — рост преступности, коррупция в системе образования, бюрократия, высокая инфляция и наплыв мигрантов. В связи с этим Трамп пообещал продолжить политическую деятельность, вопреки стремлениям "коррумпированного государственного аппарата" помешать ему."Потому что если я не буду этим заниматься, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или же к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба", — заявил Трамп.Выступление на форуме в Вашингтоне стало первым появлением бывшего главы Белого дома в американской столице после завершения президентского срока. Ранее он не раз критиковал действия администрации Джо Байдена. Среди прочего Трамп назвал политику в отношении Украины "безумием" и заявил, что это может привести к мировой войне.

https://radiosputnik.ria.ru/20220724/gender-1804610979.html

венесуэла

куба

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, джо байден, венесуэла, куба, вашингтон (штат), дональд трамп