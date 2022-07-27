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Трамп предупредил США об угрозе повторения судьбы СССР - РИА Новости, 27.07.2022
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Трамп предупредил США об угрозе повторения судьбы СССР
Трамп предупредил США об угрозе повторения судьбы СССР - РИА Новости, 27.07.2022
Трамп предупредил США об угрозе повторения судьбы СССР
Главная угроза для Соединенных Штатов исходит изнутри, вследствие чего страна может повторить судьбу СССР, Венесуэлы или Кубы. Об этом заявил бывший хозяин... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:41
2022-07-27T11:19
в мире
джо байден
венесуэла
куба
вашингтон (штат)
дональд трамп
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главная угроза для Соединенных Штатов исходит изнутри, вследствие чего страна может повторить судьбу СССР, Венесуэлы или Кубы. Об этом заявил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне.По его словам, сейчас в США скопилось множество проблем, среди которых — рост преступности, коррупция в системе образования, бюрократия, высокая инфляция и наплыв мигрантов. В связи с этим Трамп пообещал продолжить политическую деятельность, вопреки стремлениям "коррумпированного государственного аппарата" помешать ему."Потому что если я не буду этим заниматься, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или же к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба", — заявил Трамп.Выступление на форуме в Вашингтоне стало первым появлением бывшего главы Белого дома в американской столице после завершения президентского срока. Ранее он не раз критиковал действия администрации Джо Байдена. Среди прочего Трамп назвал политику в отношении Украины "безумием" и заявил, что это может привести к мировой войне.
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в мире, джо байден, венесуэла, куба, вашингтон (штат), дональд трамп
09:41 27.07.2022 (обновлено: 11:19 27.07.2022)
 
Трамп предупредил США об угрозе повторения судьбы СССР

Трамп предупредил об угрозе превращения США в Советский Союз, Венесуэлу или Кубу

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. 27 июля 2022
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. 27 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. 27 июля 2022
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главная угроза для Соединенных Штатов исходит изнутри, вследствие чего страна может повторить судьбу СССР, Венесуэлы или Кубы. Об этом заявил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне.
По его словам, сейчас в США скопилось множество проблем, среди которых — рост преступности, коррупция в системе образования, бюрократия, высокая инфляция и наплыв мигрантов. В связи с этим Трамп пообещал продолжить политическую деятельность, вопреки стремлениям "коррумпированного государственного аппарата" помешать ему.
"Потому что если я не буду этим заниматься, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или же к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба", — заявил Трамп.
Выступление на форуме в Вашингтоне стало первым появлением бывшего главы Белого дома в американской столице после завершения президентского срока. Ранее он не раз критиковал действия администрации Джо Байдена. Среди прочего Трамп назвал политику в отношении Украины "безумием" и заявил, что это может привести к мировой войне.
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В миреДжо БайденВенесуэлаКубаВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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