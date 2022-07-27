09:41 27.07.2022 (обновлено: 11:19 27.07.2022)
Трамп предупредил США об угрозе повторения судьбы СССР
Трамп предупредил об угрозе превращения США в Советский Союз, Венесуэлу или Кубу
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. 27 июля 2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. 27 июля 2022
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главная угроза для Соединенных Штатов исходит изнутри, вследствие чего страна может повторить судьбу СССР, Венесуэлы или Кубы. Об этом заявил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне.
По его словам, сейчас в США скопилось множество проблем, среди которых — рост преступности, коррупция в системе образования, бюрократия, высокая инфляция и наплыв мигрантов. В связи с этим Трамп пообещал продолжить политическую деятельность, вопреки стремлениям "коррумпированного государственного аппарата" помешать ему.
"Потому что если я не буду этим заниматься, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или же к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба", — заявил Трамп.
Выступление на форуме в Вашингтоне стало первым появлением бывшего главы Белого дома в американской столице после завершения президентского срока. Ранее он не раз критиковал действия администрации Джо Байдена. Среди прочего Трамп назвал политику в отношении Украины "безумием" и заявил, что это может привести к мировой войне.