https://ria.ru/20220727/terakt-1805361427.html

Гражданина Украины осудили на пять лет за сообщение о минировании в Крыму

Гражданина Украины осудили на пять лет за сообщение о минировании в Крыму - РИА Новости, 27.07.2022

Гражданина Украины осудили на пять лет за сообщение о минировании в Крыму

Гражданин Украины получил свыше пяти лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:58

2022-07-27T15:58

2022-07-27T15:59

украина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Гражданин Украины получил свыше пяти лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ."Гражданин признал вину в полном объеме", - говорится в сообщении.Судом он приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.В ведомстве подчеркнули, что осужденный является гражданином Украины. Ложное анонимное сообщение о минировании, в целях дестабилизации работы органов власти республики, он отправил на электронный адрес крымского Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20220627/genotsid-1798286440.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)