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Гражданина Украины осудили на пять лет за сообщение о минировании в Крыму
Гражданина Украины осудили на пять лет за сообщение о минировании в Крыму - РИА Новости, 27.07.2022
Гражданина Украины осудили на пять лет за сообщение о минировании в Крыму
Гражданин Украины получил свыше пяти лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:58
2022-07-27T15:58
2022-07-27T15:59
украина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Гражданин Украины получил свыше пяти лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ."Гражданин признал вину в полном объеме", - говорится в сообщении.Судом он приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.В ведомстве подчеркнули, что осужденный является гражданином Украины. Ложное анонимное сообщение о минировании, в целях дестабилизации работы органов власти республики, он отправил на электронный адрес крымского Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20220627/genotsid-1798286440.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
15:58 27.07.2022 (обновлено: 15:59 27.07.2022)
Гражданина Украины осудили на пять лет за сообщение о минировании в Крыму
Гражданина Украины осудили на 5,5 года за ложное сообщение о готовящемся теракте в Крыму