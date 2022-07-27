Рейтинг@Mail.ru
Гражданина Украины осудили на пять лет за сообщение о минировании в Крыму - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/terakt-1805361427.html
Гражданина Украины осудили на пять лет за сообщение о минировании в Крыму
Гражданина Украины осудили на пять лет за сообщение о минировании в Крыму - РИА Новости, 27.07.2022
Гражданина Украины осудили на пять лет за сообщение о минировании в Крыму
Гражданин Украины получил свыше пяти лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:58
2022-07-27T15:59
украина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Гражданин Украины получил свыше пяти лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ."Гражданин признал вину в полном объеме", - говорится в сообщении.Судом он приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.В ведомстве подчеркнули, что осужденный является гражданином Украины. Ложное анонимное сообщение о минировании, в целях дестабилизации работы органов власти республики, он отправил на электронный адрес крымского Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20220627/genotsid-1798286440.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
15:58 27.07.2022 (обновлено: 15:59 27.07.2022)
 
Гражданина Украины осудили на пять лет за сообщение о минировании в Крыму

Гражданина Украины осудили на 5,5 года за ложное сообщение о готовящемся теракте в Крыму

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Судебный молоток. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Гражданин Украины получил свыше пяти лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Гражданин признал вину в полном объеме", - говорится в сообщении.
Судом он приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В ведомстве подчеркнули, что осужденный является гражданином Украины. Ложное анонимное сообщение о минировании, в целях дестабилизации работы органов власти республики, он отправил на электронный адрес крымского Роспотребнадзора.
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 01:00
В Крыму рассмотрят дело о геноциде советского народа в годы ВОВ
 
УкраинаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала