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Китайские СМИ сообщили о движении американских авианосцев к Тайваню - РИА Новости, 27.07.2022
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Китайские СМИ сообщили о движении американских авианосцев к Тайваню
Китайские СМИ сообщили о движении американских авианосцев к Тайваню - РИА Новости, 27.07.2022
Китайские СМИ сообщили о движении американских авианосцев к Тайваню
Авианосная ударная группа ВМС США направляется в сторону Тайваня, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на местную аналитическую группу. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:44
2022-07-27T19:07
в мире
сша
тайвань
китай
министерство обороны сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. Авианосная ударная группа ВМС США направляется в сторону Тайваня, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на местную аналитическую группу.Боевые корабли движутся в сторону острова на фоне вероятного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и растущим на фоне этих планов недовольством КНР. Две недели назад Седьмой флот США сообщал, что группа действует в Южно-Китайском море и выполняет операции по обеспечению безопасности на море.Как сообщают специалисты из South China Sea Strategic Probing Initiative, речь идет об авианосце "Рональд Рейган", который вместе со своей боевой группой покинул сегодня Сингапур. США не раскрывали конечную точку маршрута кораблей, но пока, как сообщают аналитики, они движутся в направлении Тайваньского залива.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальные лицо передавало, что Пентагон разрабатывает план возможных мер на случай визита Пелоси, а также рассматривает возможность привлечь дополнительные силы и средства в регионе. При этом они считают маловероятным, что Китай примет какие-либо меры против самолета Пелоси, но полагают, что некий "просчет или недопонимание" могут поставить под угрозу ее безопасность.Изначально поездка Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле, визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Но позже она сдала положительный тест на коронавирус, и поездку отложили, однако МИД Китая потребовал от Вашингтона полностью отменить визит. Кроме того, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.В этом месяце появились сообщения, что Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вновь вызвало острое недовольство Пекина. В китайском МИД заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.
https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html
https://ria.ru/20220721/voyna-1804121358.html
https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html
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в мире, сша, тайвань, китай, министерство обороны сша, нэнси пелоси
18:44 27.07.2022 (обновлено: 19:07 27.07.2022)
 
Китайские СМИ сообщили о движении американских авианосцев к Тайваню

South China Morning Post: авианосная ударная группа ВМС США движется к Тайваню

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Башня Тайбэй 101, Тайвань
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Башня Тайбэй 101, Тайвань. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. Авианосная ударная группа ВМС США направляется в сторону Тайваня, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на местную аналитическую группу.
Боевые корабли движутся в сторону острова на фоне вероятного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и растущим на фоне этих планов недовольством КНР. Две недели назад Седьмой флот США сообщал, что группа действует в Южно-Китайском море и выполняет операции по обеспечению безопасности на море.
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И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США
Как сообщают специалисты из South China Sea Strategic Probing Initiative, речь идет об авианосце "Рональд Рейган", который вместе со своей боевой группой покинул сегодня Сингапур. США не раскрывали конечную точку маршрута кораблей, но пока, как сообщают аналитики, они движутся в направлении Тайваньского залива.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальные лицо передавало, что Пентагон разрабатывает план возможных мер на случай визита Пелоси, а также рассматривает возможность привлечь дополнительные силы и средства в регионе. При этом они считают маловероятным, что Китай примет какие-либо меры против самолета Пелоси, но полагают, что некий "просчет или недопонимание" могут поставить под угрозу ее безопасность.
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Глава МИ-6 считает, что войны США и Китая можно избежать
Изначально поездка Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле, визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Но позже она сдала положительный тест на коронавирус, и поездку отложили, однако МИД Китая потребовал от Вашингтона полностью отменить визит. Кроме того, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.
В этом месяце появились сообщения, что Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вновь вызвало острое недовольство Пекина. В китайском МИД заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.
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В миреСШАТайваньКитайМинистерство обороны СШАНэнси Пелоси
 
 
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