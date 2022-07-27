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Американские военные готовы увеличить присутствие в регионе Тайваня - РИА Новости, 27.07.2022
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Американские военные готовы увеличить присутствие в регионе Тайваня
Американские военные готовы увеличить присутствие в регионе Тайваня - РИА Новости, 27.07.2022
Американские военные готовы увеличить присутствие в регионе Тайваня
Пентагон разрабатывает план возможных мер на случай визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, может привлечь дополнительные силы и... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:33
2022-07-27T13:36
в мире
джо байден
тайвань
сша
китай
министерство обороны сша
мид кнр
нэнси пелоси
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пентагон разрабатывает план возможных мер на случай визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, может привлечь дополнительные силы и средства в регионе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальные лица.Ранее президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей. В Белом доме обеспокоены возможностью того, что КНР может попытаться объявить бесполетную зону над Тайванем, хотя должностные лица признают малую вероятность такого развития событий. По их мнению, более вероятна активизация Пекином полетов над провозглашенной Тайванем зоной ПВО.Хотя, как отмечают американские официальные лица, в США считают маловероятным, что Китай примет какие-либо меры против самолета Пелоси, существуют предположения, что некий "просчет или недопонимание" могут поставить под угрозу ее безопасность. Военные могут задействовать дополнительные истребители, корабли, средства наблюдения и другие системы для обеспечения безопасности американского политика во время ее визита на Тайвань, сообщили источники.Изначально поездка Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле, визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Однако позже она сдала положительный тест на коронавирус, и визит отложили, однако МИД Китая потребовал от Вашингтона не отложить, а отменить визит.В этом месяце появились сообщения, что Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вновь вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.
https://ria.ru/20220727/kitay-1805232269.html
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в мире, джо байден, тайвань, сша, китай, министерство обороны сша, мид кнр, нэнси пелоси
13:33 27.07.2022 (обновлено: 13:36 27.07.2022)
 
Американские военные готовы увеличить присутствие в регионе Тайваня

AP: американские военные в случае визита Пелоси на Тайвань увеличат присутствие в регионе

© AP Photo / Stephen B. MortonАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Stephen B. Morton
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пентагон разрабатывает план возможных мер на случай визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, может привлечь дополнительные силы и средства в регионе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальные лица.
Ранее президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей. В Белом доме обеспокоены возможностью того, что КНР может попытаться объявить бесполетную зону над Тайванем, хотя должностные лица признают малую вероятность такого развития событий. По их мнению, более вероятна активизация Пекином полетов над провозглашенной Тайванем зоной ПВО.
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата Циньчжоу - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
08:45
СМИ: Китай может использовать армию, чтобы не дать Пелоси посетить Тайвань
Хотя, как отмечают американские официальные лица, в США считают маловероятным, что Китай примет какие-либо меры против самолета Пелоси, существуют предположения, что некий "просчет или недопонимание" могут поставить под угрозу ее безопасность. Военные могут задействовать дополнительные истребители, корабли, средства наблюдения и другие системы для обеспечения безопасности американского политика во время ее визита на Тайвань, сообщили источники.
Изначально поездка Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле, визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Однако позже она сдала положительный тест на коронавирус, и визит отложили, однако МИД Китая потребовал от Вашингтона не отложить, а отменить визит.
В этом месяце появились сообщения, что Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вновь вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений Хань Куанг - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
08:00
И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США
 
В миреДжо БайденТайваньСШАКитайМинистерство обороны СШАМИД КНРНэнси Пелоси
 
 
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