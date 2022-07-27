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British American Tobacco потерял почти миллиард фунтов, уйдя из России - РИА Новости, 27.07.2022
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British American Tobacco потерял почти миллиард фунтов, уйдя из России
British American Tobacco потерял почти миллиард фунтов, уйдя из России - РИА Новости, 27.07.2022
British American Tobacco потерял почти миллиард фунтов, уйдя из России
British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, сообщил о том, что его потери из-за ухода из России составили 957... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:39
2022-07-27T10:55
экономика
россия
англия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, сообщил о том, что его потери из-за ухода из России составили 957 миллионов фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда долларов), следует из отчета компании."Потери в размере 958 миллионов фунтов стерлингов связаны с обесценением активов и обязательств, классифицированных как "ожидающие продажи", 957 миллионов из которых связаны с бизнесом в России", - сообщает BAT.В марте компания сообщила о прекращении деятельности в России и передаче местного бизнеса. Как отметила компания, по завершении процесса BAT больше не будет присутствовать в РФ.BAT была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, характерных для отдельных рынков.
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экономика, россия, англия, санкции в отношении россии
10:39 27.07.2022 (обновлено: 10:55 27.07.2022)
 
British American Tobacco потерял почти миллиард фунтов, уйдя из России

British American Tobacco оценил убыток из-за ухода из России в 957 миллионов фунтов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, сообщил о том, что его потери из-за ухода из России составили 957 миллионов фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда долларов), следует из отчета компании.
"Потери в размере 958 миллионов фунтов стерлингов связаны с обесценением активов и обязательств, классифицированных как "ожидающие продажи", 957 миллионов из которых связаны с бизнесом в России", - сообщает BAT.
В марте компания сообщила о прекращении деятельности в России и передаче местного бизнеса. Как отметила компания, по завершении процесса BAT больше не будет присутствовать в РФ.
BAT была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, характерных для отдельных рынков.
 
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