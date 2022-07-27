https://ria.ru/20220727/tabak-1805254538.html
British American Tobacco потерял почти миллиард фунтов, уйдя из России
British American Tobacco потерял почти миллиард фунтов, уйдя из России - РИА Новости, 27.07.2022
British American Tobacco потерял почти миллиард фунтов, уйдя из России
British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, сообщил о том, что его потери из-за ухода из России составили 957... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:39
2022-07-27T10:39
2022-07-27T10:55
экономика
россия
англия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102862/04/1028620406_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e3fcba7278af956325a50ea6937a73b8.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, сообщил о том, что его потери из-за ухода из России составили 957 миллионов фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда долларов), следует из отчета компании."Потери в размере 958 миллионов фунтов стерлингов связаны с обесценением активов и обязательств, классифицированных как "ожидающие продажи", 957 миллионов из которых связаны с бизнесом в России", - сообщает BAT.В марте компания сообщила о прекращении деятельности в России и передаче местного бизнеса. Как отметила компания, по завершении процесса BAT больше не будет присутствовать в РФ.BAT была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, характерных для отдельных рынков.
россия
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102862/04/1028620406_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2325cf58131053ab764bb3b6062ff42b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, англия, санкции в отношении россии
10:39 27.07.2022 (обновлено: 10:55 27.07.2022)
British American Tobacco потерял почти миллиард фунтов, уйдя из России
British American Tobacco оценил убыток из-за ухода из России в 957 миллионов фунтов