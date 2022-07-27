https://ria.ru/20220727/tabak-1805254538.html

British American Tobacco потерял почти миллиард фунтов, уйдя из России

British American Tobacco потерял почти миллиард фунтов, уйдя из России - РИА Новости, 27.07.2022

British American Tobacco потерял почти миллиард фунтов, уйдя из России

British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, сообщил о том, что его потери из-за ухода из России составили 957... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:39

2022-07-27T10:39

2022-07-27T10:55

экономика

россия

англия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, сообщил о том, что его потери из-за ухода из России составили 957 миллионов фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда долларов), следует из отчета компании."Потери в размере 958 миллионов фунтов стерлингов связаны с обесценением активов и обязательств, классифицированных как "ожидающие продажи", 957 миллионов из которых связаны с бизнесом в России", - сообщает BAT.В марте компания сообщила о прекращении деятельности в России и передаче местного бизнеса. Как отметила компания, по завершении процесса BAT больше не будет присутствовать в РФ.BAT была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, характерных для отдельных рынков.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, англия, санкции в отношении россии