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Украинские националисты создали штаб в детской больнице в Сумах

Украинские националисты создали штаб в детской больнице в Сумах - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские националисты создали штаб в детской больнице в Сумах

Украинские националисты заняли больницы в разных городах, разместили в зданиях военную технику и боеприпасы, причем в Сумах для этих целей используется детская... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T21:47

2022-07-27T21:47

2022-07-27T21:47

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винница

украина

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские националисты заняли больницы в разных городах, разместили в зданиях военную технику и боеприпасы, причем в Сумах для этих целей используется детская больница, пациентов которой захватчики насильно удерживают в подвале, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Сумах в здании детской городской клинической больницы (улица Троицкая) размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, а в подвале силой удерживаются персонал и пациенты больницы", - отметил генерал.По словам Мизинцева, в Виннице в здании областной психиатрической больницы по улице Пирогова "неонацисты во дворе разместили военную технику, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась"."Кроме того, в Николаевке Донецкой Народной Республики на территории центральной районной больницы (улица Мира) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, вооруженные силы украины, винница, украина, сумы, ситуация в днр и лнр