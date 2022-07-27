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Украинские националисты создали штаб в детской больнице в Сумах - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/sumy-1805451491.html
Украинские националисты создали штаб в детской больнице в Сумах
Украинские националисты создали штаб в детской больнице в Сумах - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские националисты создали штаб в детской больнице в Сумах
Украинские националисты заняли больницы в разных городах, разместили в зданиях военную технику и боеприпасы, причем в Сумах для этих целей используется детская... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T21:47
2022-07-27T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
винница
украина
сумы
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские националисты заняли больницы в разных городах, разместили в зданиях военную технику и боеприпасы, причем в Сумах для этих целей используется детская больница, пациентов которой захватчики насильно удерживают в подвале, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Сумах в здании детской городской клинической больницы (улица Троицкая) размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, а в подвале силой удерживаются персонал и пациенты больницы", - отметил генерал.По словам Мизинцева, в Виннице в здании областной психиатрической больницы по улице Пирогова "неонацисты во дворе разместили военную технику, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась"."Кроме того, в Николаевке Донецкой Народной Республики на территории центральной районной больницы (улица Мира) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, винница, украина, сумы, ситуация в днр и лнр
21:47 27.07.2022
 
Украинские националисты создали штаб в детской больнице в Сумах

Минобороны: украинские националисты силой удерживают пациентов детской больницы в Сумах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские националисты заняли больницы в разных городах, разместили в зданиях военную технику и боеприпасы, причем в Сумах для этих целей используется детская больница, пациентов которой захватчики насильно удерживают в подвале, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Харькове на территории городской клинической больницы №7 (Салтовское шоссе) дислоцируются подразделения украинского националистического батальона "Кракен", при этом всех больных независимо от их состояния здоровья цинично выгнали из лечебного учреждения", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.
"В Сумах в здании детской городской клинической больницы (улица Троицкая) размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, а в подвале силой удерживаются персонал и пациенты больницы", - отметил генерал.
По словам Мизинцева, в Виннице в здании областной психиатрической больницы по улице Пирогова "неонацисты во дворе разместили военную технику, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась".
"Кроме того, в Николаевке Донецкой Народной Республики на территории центральной районной больницы (улица Мира) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - добавил Мизинцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВинницаУкраинаСумыСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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