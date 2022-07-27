https://ria.ru/20220727/sud-1805293847.html

В Кремле сожалеют о решении суда ЕС, отклонившего иск RT France

В Кремле сожалеют о решении суда ЕС, отклонившего иск RT France - РИА Новости, 27.07.2022

В Кремле сожалеют о решении суда ЕС, отклонившего иск RT France

Кремль оценивает решение суда ЕС, отклонившего иск RT France, как крайне негативное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:39

2022-07-27T12:39

2022-07-27T12:51

в мире

rt france

дмитрий песков

медиавойны

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Кремль оценивает решение суда ЕС, отклонившего иск RT France, как крайне негативное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск RT France, об отмене решений Совета ЕС, временно запрещающих организации транслировать контент."Реакция крайне негативная. Наступление на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах, в том числе, во Франции - это тот процесс, который вызывает нашу и обеспокоенность, и сожаление", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что "европейцы сами топчут те идеалы, которые они насаждают по всему миру"."Действительно RT сейчас фактически заблокирована и не может работать в Европе. В подавляющем большинстве европейских государств. Это плохо. Мы надеемся, что наша компания будет продолжать - там работают очень талантливые энергичные люди, я не сомневаюсь, несмотря на все решения, они все-таки найдут какие-то лазейки, для того чтобы возобновить свое столь востребованное вещание по различным каналам доставки своей информации", - сказал Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/rt-1780895868.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, rt france, дмитрий песков