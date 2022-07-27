https://ria.ru/20220727/sud-1805293847.html
В Кремле сожалеют о решении суда ЕС, отклонившего иск RT France
В Кремле сожалеют о решении суда ЕС, отклонившего иск RT France - РИА Новости, 27.07.2022
В Кремле сожалеют о решении суда ЕС, отклонившего иск RT France
Кремль оценивает решение суда ЕС, отклонившего иск RT France, как крайне негативное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:39
2022-07-27T12:39
2022-07-27T12:51
в мире
rt france
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Кремль оценивает решение суда ЕС, отклонившего иск RT France, как крайне негативное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск RT France, об отмене решений Совета ЕС, временно запрещающих организации транслировать контент."Реакция крайне негативная. Наступление на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах, в том числе, во Франции - это тот процесс, который вызывает нашу и обеспокоенность, и сожаление", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что "европейцы сами топчут те идеалы, которые они насаждают по всему миру"."Действительно RT сейчас фактически заблокирована и не может работать в Европе. В подавляющем большинстве европейских государств. Это плохо. Мы надеемся, что наша компания будет продолжать - там работают очень талантливые энергичные люди, я не сомневаюсь, несмотря на все решения, они все-таки найдут какие-то лазейки, для того чтобы возобновить свое столь востребованное вещание по различным каналам доставки своей информации", - сказал Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/rt-1780895868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, rt france, дмитрий песков
12:39 27.07.2022 (обновлено: 12:51 27.07.2022)
В Кремле сожалеют о решении суда ЕС, отклонившего иск RT France
Песков: решение суда ЕС, отклонившего иск RT France, вызывает обеспокоенность