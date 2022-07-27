https://ria.ru/20220727/stavka-1805445217.html

ФРС США второй раз подряд повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов

ФРС США второй раз подряд повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов - РИА Новости, 27.07.2022

ФРС США второй раз подряд повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T21:11

2022-07-27T21:11

2022-07-27T22:30

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.ФРС отмечает, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным. Кроме того, Федрезерв подтвердил, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану.Регулятор уже в четвертый раз подряд повышает базовую ставку, а решение о ее повышении на 75 базисных пунктов в июне было принято впервые с ноября 1994 года. ФРС 16 марта увеличила ставку впервые с декабря 2018 года, после того как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25 процента годовых.

https://ria.ru/20220726/retsessiya-1805129056.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, федеральная резервная система сша, сша, в мире