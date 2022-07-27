https://ria.ru/20220727/stavka-1805445217.html
ФРС США второй раз подряд повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов
ФРС США второй раз подряд повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов - РИА Новости, 27.07.2022
ФРС США второй раз подряд повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T21:11
2022-07-27T21:11
2022-07-27T22:30
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.ФРС отмечает, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным. Кроме того, Федрезерв подтвердил, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану.Регулятор уже в четвертый раз подряд повышает базовую ставку, а решение о ее повышении на 75 базисных пунктов в июне было принято впервые с ноября 1994 года. ФРС 16 марта увеличила ставку впервые с декабря 2018 года, после того как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25 процента годовых.
https://ria.ru/20220726/retsessiya-1805129056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная резервная система сша, сша, в мире
21:11 27.07.2022 (обновлено: 22:30 27.07.2022)
ФРС США второй раз подряд повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов
ФРС США повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5 процента годовых
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
ФРС
отмечает, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным. Кроме того, Федрезерв подтвердил, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану.
Регулятор уже в четвертый раз подряд повышает базовую ставку, а решение о ее повышении на 75 базисных пунктов в июне было принято впервые с ноября 1994 года. ФРС 16 марта увеличила ставку впервые с декабря 2018 года, после того как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25 процента годовых.