https://ria.ru/20220727/stallone-1805401290.html

Сильвестр Сталлоне сыграл скрывающегося супергероя

Сильвестр Сталлоне сыграл скрывающегося супергероя - РИА Новости, 27.07.2022

Сильвестр Сталлоне сыграл скрывающегося супергероя

Вышел трейлер фильма "Самаритянин", сообщает Collider. Главную роль в картине исполнил Сильвестр Сталлоне. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:35

2022-07-27T18:35

2022-07-27T18:35

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сильвестр сталлоне

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Самаритянин", сообщает Collider. Главную роль в картине исполнил Сильвестр Сталлоне.Звезда "Рокки" на этот раз сыграл супергероя Самаритянина, которого считают погибшем в пожаре 25 лет назад. Тогда он сражался с очередным злодеем. О том, что легендарный защитник города жив, случайно выяснил 13-летний подросток Сэм (Джейвон Уолтон). Он распознал его в пожилом мусорщике Джо Смите. В ролике показано, как встретились эти персонажи. Герой Сталлоне спас ребенка от обидчиков, проявив при этом сверхчеловеческую силу. Сэм не понимает, почему Самаритянин скрывается и больше не борется с преступностью. Он хочет, чтобы тот вновь вернулся на улицы и защищал местных жителей. Тем белее, что в городе появился новый криминальный авторитет (Пилу Асбек). Боевик "Самаритянин" выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 26 августа.

https://ria.ru/20220727/kino-1804089009.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, сильвестр сталлоне