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Сильвестр Сталлоне сыграл скрывающегося супергероя - РИА Новости, 27.07.2022
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Культура
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Сильвестр Сталлоне сыграл скрывающегося супергероя
Сильвестр Сталлоне сыграл скрывающегося супергероя - РИА Новости, 27.07.2022
Сильвестр Сталлоне сыграл скрывающегося супергероя
Вышел трейлер фильма "Самаритянин", сообщает Collider. Главную роль в картине исполнил Сильвестр Сталлоне. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:35
2022-07-27T18:35
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сильвестр сталлоне
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Самаритянин", сообщает Collider. Главную роль в картине исполнил Сильвестр Сталлоне.Звезда "Рокки" на этот раз сыграл супергероя Самаритянина, которого считают погибшем в пожаре 25 лет назад. Тогда он сражался с очередным злодеем. О том, что легендарный защитник города жив, случайно выяснил 13-летний подросток Сэм (Джейвон Уолтон). Он распознал его в пожилом мусорщике Джо Смите. В ролике показано, как встретились эти персонажи. Герой Сталлоне спас ребенка от обидчиков, проявив при этом сверхчеловеческую силу. Сэм не понимает, почему Самаритянин скрывается и больше не борется с преступностью. Он хочет, чтобы тот вновь вернулся на улицы и защищал местных жителей. Тем белее, что в городе появился новый криминальный авторитет (Пилу Асбек). Боевик "Самаритянин" выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 26 августа.
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новости культуры, кино и сериалы, сильвестр сталлоне
18:35 27.07.2022
 
Сильвестр Сталлоне сыграл скрывающегося супергероя

Вышел трейлер фильма "Самаритянин" с Сильвестром Сталлоне в роли супергероя

© Prime VideoКадр из трейлера фильма "Самаритянин"
Кадр из трейлера фильма Самаритянин
© Prime Video
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Самаритянин", сообщает Collider. Главную роль в картине исполнил Сильвестр Сталлоне.
Звезда "Рокки" на этот раз сыграл супергероя Самаритянина, которого считают погибшем в пожаре 25 лет назад. Тогда он сражался с очередным злодеем. О том, что легендарный защитник города жив, случайно выяснил 13-летний подросток Сэм (Джейвон Уолтон). Он распознал его в пожилом мусорщике Джо Смите.
В ролике показано, как встретились эти персонажи. Герой Сталлоне спас ребенка от обидчиков, проявив при этом сверхчеловеческую силу.
Сэм не понимает, почему Самаритянин скрывается и больше не борется с преступностью. Он хочет, чтобы тот вновь вернулся на улицы и защищал местных жителей. Тем белее, что в городе появился новый криминальный авторитет (Пилу Асбек).
Боевик "Самаритянин" выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 26 августа.
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