https://ria.ru/20220727/stallone-1805401290.html
Сильвестр Сталлоне сыграл скрывающегося супергероя
Сильвестр Сталлоне сыграл скрывающегося супергероя - РИА Новости, 27.07.2022
Сильвестр Сталлоне сыграл скрывающегося супергероя
Вышел трейлер фильма "Самаритянин", сообщает Collider. Главную роль в картине исполнил Сильвестр Сталлоне. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:35
2022-07-27T18:35
2022-07-27T18:35
культура
новости культуры
кино и сериалы
сильвестр сталлоне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805398328_332:0:1818:836_1920x0_80_0_0_0aa62c541acb81fcaefff3de9dec6e43.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Самаритянин", сообщает Collider. Главную роль в картине исполнил Сильвестр Сталлоне.Звезда "Рокки" на этот раз сыграл супергероя Самаритянина, которого считают погибшем в пожаре 25 лет назад. Тогда он сражался с очередным злодеем. О том, что легендарный защитник города жив, случайно выяснил 13-летний подросток Сэм (Джейвон Уолтон). Он распознал его в пожилом мусорщике Джо Смите. В ролике показано, как встретились эти персонажи. Герой Сталлоне спас ребенка от обидчиков, проявив при этом сверхчеловеческую силу. Сэм не понимает, почему Самаритянин скрывается и больше не борется с преступностью. Он хочет, чтобы тот вновь вернулся на улицы и защищал местных жителей. Тем белее, что в городе появился новый криминальный авторитет (Пилу Асбек). Боевик "Самаритянин" выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 26 августа.
https://ria.ru/20220727/kino-1804089009.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805398328_518:0:1633:836_1920x0_80_0_0_5b9cc7576c741c0a8f3598c569914ad3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, сильвестр сталлоне
Сильвестр Сталлоне сыграл скрывающегося супергероя
Вышел трейлер фильма "Самаритянин" с Сильвестром Сталлоне в роли супергероя
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Вышел трейлер фильма "Самаритянин", сообщает
Collider. Главную роль в картине исполнил Сильвестр Сталлоне.
Звезда "Рокки" на этот раз сыграл супергероя Самаритянина, которого считают погибшем в пожаре 25 лет назад. Тогда он сражался с очередным злодеем. О том, что легендарный защитник города жив, случайно выяснил 13-летний подросток Сэм (Джейвон Уолтон). Он распознал его в пожилом мусорщике Джо Смите.
В ролике показано, как встретились эти персонажи. Герой Сталлоне спас ребенка от обидчиков, проявив при этом сверхчеловеческую силу.
Сэм не понимает, почему Самаритянин скрывается и больше не борется с преступностью. Он хочет, чтобы тот вновь вернулся на улицы и защищал местных жителей. Тем белее, что в городе появился новый криминальный авторитет (Пилу Асбек).
Боевик "Самаритянин" выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 26 августа.