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Spotify потерял 600 тысяч премиум-пользователей из России - РИА Новости, 27.07.2022
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Spotify потерял 600 тысяч премиум-пользователей из России
Spotify потерял 600 тысяч премиум-пользователей из России - РИА Новости, 27.07.2022
Spotify потерял 600 тысяч премиум-пользователей из России
Аудиостриминговый сервис Spotify потерял еще 600 тысяч премиум-пользователей из РФ во втором квартале после ухода из страны, говорится в отчетности сервиса. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:58
2022-07-27T13:58
технологии
россия
spotify
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Аудиостриминговый сервис Spotify потерял еще 600 тысяч премиум-пользователей из РФ во втором квартале после ухода из страны, говорится в отчетности сервиса."Количество премиум-пользователей выросло на 14% по сравнению с прошлым годом, до 188 миллионов. Включая потерю примерно 600 тысяч пользователей в результате закрытия бизнеса в РФ", - говорится в сообщении.В первом квартале сервис потерял около 1,5 миллиона подписчиков из РФ и прогнозировал потерю еще 600 тысяч подписчиков из-за полной остановки деятельности в РФ.Об уходе Spotify из РФ в конце марта сообщили СМИ, а с 11 апреля сервис полностью приостановил работу в стране. Позднее сообщалось, что приложение аудиостримингового сервиса недоступно в App Store и Google Play для пользователей из России.Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 420 миллионов пользователей. Библиотека Spotify включает в себя более 82 миллионов музыкальных треков на 183 рынках. Сервис был запущен в России 14 июля 2020 года, его работа в стране была приостановлена с 11 апреля 2022 года.
https://ria.ru/20220418/spotify-1784051656.html
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технологии, россия, spotify
13:58 27.07.2022
 
Spotify потерял 600 тысяч премиум-пользователей из России

Spotify потерял еще 600 тысяч премиум-пользователей из России после ухода из страны

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Spotify
Логотип Spotify - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Spotify . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Аудиостриминговый сервис Spotify потерял еще 600 тысяч премиум-пользователей из РФ во втором квартале после ухода из страны, говорится в отчетности сервиса.
"Количество премиум-пользователей выросло на 14% по сравнению с прошлым годом, до 188 миллионов. Включая потерю примерно 600 тысяч пользователей в результате закрытия бизнеса в РФ", - говорится в сообщении.
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Приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей
В первом квартале сервис потерял около 1,5 миллиона подписчиков из РФ и прогнозировал потерю еще 600 тысяч подписчиков из-за полной остановки деятельности в РФ.
Об уходе Spotify из РФ в конце марта сообщили СМИ, а с 11 апреля сервис полностью приостановил работу в стране. Позднее сообщалось, что приложение аудиостримингового сервиса недоступно в App Store и Google Play для пользователей из России.
Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 420 миллионов пользователей. Библиотека Spotify включает в себя более 82 миллионов музыкальных треков на 183 рынках. Сервис был запущен в России 14 июля 2020 года, его работа в стране была приостановлена с 11 апреля 2022 года.
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