https://ria.ru/20220727/spotify-1805324289.html

Spotify потерял 600 тысяч премиум-пользователей из России

Spotify потерял 600 тысяч премиум-пользователей из России - РИА Новости, 27.07.2022

Spotify потерял 600 тысяч премиум-пользователей из России

Аудиостриминговый сервис Spotify потерял еще 600 тысяч премиум-пользователей из РФ во втором квартале после ухода из страны, говорится в отчетности сервиса. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:58

2022-07-27T13:58

2022-07-27T13:58

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россия

spotify

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Аудиостриминговый сервис Spotify потерял еще 600 тысяч премиум-пользователей из РФ во втором квартале после ухода из страны, говорится в отчетности сервиса."Количество премиум-пользователей выросло на 14% по сравнению с прошлым годом, до 188 миллионов. Включая потерю примерно 600 тысяч пользователей в результате закрытия бизнеса в РФ", - говорится в сообщении.В первом квартале сервис потерял около 1,5 миллиона подписчиков из РФ и прогнозировал потерю еще 600 тысяч подписчиков из-за полной остановки деятельности в РФ.Об уходе Spotify из РФ в конце марта сообщили СМИ, а с 11 апреля сервис полностью приостановил работу в стране. Позднее сообщалось, что приложение аудиостримингового сервиса недоступно в App Store и Google Play для пользователей из России.Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 420 миллионов пользователей. Библиотека Spotify включает в себя более 82 миллионов музыкальных треков на 183 рынках. Сервис был запущен в России 14 июля 2020 года, его работа в стране была приостановлена с 11 апреля 2022 года.

https://ria.ru/20220418/spotify-1784051656.html

https://ria.ru/20220305/brend-1776836937.html

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технологии, россия, spotify