https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805291029.html
Российские военные уничтожили четыре командных пункта ВСУ в Запорожье
Российские военные уничтожили четыре командных пункта ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 27.07.2022
Российские военные уничтожили четыре командных пункта ВСУ в Запорожье
Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта в ДНР и в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:32
2022-07-27T12:32
2022-07-27T13:18
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта в ДНР и в Запорожской области, сообщили в Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области", - заявили в военном ведомстве.
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Минобороны РФ об уничтожении оружейных складов и пунктов временной дислокации ВСУ
Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта в ДНР и в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области", - заявили в военном ведомстве.
2022-07-27T12:32
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PT3M35S
РИА Новости
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в мире, украина, зайцево, вооруженные силы украины
12:32 27.07.2022 (обновлено: 13:18 27.07.2022)
Российские военные уничтожили четыре командных пункта ВСУ в Запорожье
Минобороны: российские военные уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта