https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805291029.html

Российские военные уничтожили четыре командных пункта ВСУ в Запорожье

Российские военные уничтожили четыре командных пункта ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 27.07.2022

Российские военные уничтожили четыре командных пункта ВСУ в Запорожье

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта в ДНР и в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:32

2022-07-27T12:32

2022-07-27T13:18

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта в ДНР и в Запорожской области, сообщили в Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области", - заявили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805288943.html

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Минобороны РФ об уничтожении оружейных складов и пунктов временной дислокации ВСУ Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта в ДНР и в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области", - заявили в военном ведомстве. 2022-07-27T12:32 true PT3M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, зайцево, вооруженные силы украины