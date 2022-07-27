Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили четыре командных пункта ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805291029.html
Российские военные уничтожили четыре командных пункта ВСУ в Запорожье
Российские военные уничтожили четыре командных пункта ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 27.07.2022
Российские военные уничтожили четыре командных пункта ВСУ в Запорожье
Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта в ДНР и в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:32
2022-07-27T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
зайцево
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805307143_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b46384abed4874714b318202e0a79446.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта в ДНР и в Запорожской области, сообщили в Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области", - заявили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805288943.html
украина
зайцево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ об уничтожении оружейных складов и пунктов временной дислокации ВСУ
Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта в ДНР и в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области", - заявили в военном ведомстве.
2022-07-27T12:32
true
PT3M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805307143_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8943be40a858151cc149ac247ee3b013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, зайцево, вооруженные силы украины
12:32 27.07.2022 (обновлено: 13:18 27.07.2022)
 
Российские военные уничтожили четыре командных пункта ВСУ в Запорожье

Минобороны: российские военные уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили четыре украинских командно-наблюдательных пункта в ДНР и в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области", - заявили в военном ведомстве.
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
12:26Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО перехватила десять снарядов в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗайцевоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала