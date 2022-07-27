06:06 27.07.2022 (обновлено: 16:24 27.07.2022)
В Крыму предложили расширить географию спецоперации
Спикер парламента Крыма Константинов предложил расширить спецоперацию на Украине до Одессы
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил расширить географию южного направления специальной военной операции на Украине до Одессы.
"Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине", — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, освобождение этих регионов позволит обеспечить безопасность границ, а также положить конец планам НАТО закрепиться в Черноморском регионе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.