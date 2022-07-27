https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805223872.html

В Крыму предложили расширить географию спецоперации

В Крыму предложили расширить географию спецоперации - РИА Новости, 27.07.2022

В Крыму предложили расширить географию спецоперации

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил расширить географию южного направления специальной военной операции на Украине до Одессы. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T06:06

2022-07-27T06:06

2022-07-27T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил расширить географию южного направления специальной военной операции на Украине до Одессы.По его словам, освобождение этих регионов позволит обеспечить безопасность границ, а также положить конец планам НАТО закрепиться в Черноморском регионе.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220726/zelenskiy-1805062073.html

россия

украина

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Максим Горбачев

в мире, россия, украина