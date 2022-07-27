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Власти Запорожской области сообщили о введении новых соцвыплат с августа

Власти Запорожской области сообщили о введении новых соцвыплат с августа - РИА Новости, 27.07.2022

Власти Запорожской области сообщили о введении новых соцвыплат с августа

Ежемесячные и единовременные выплаты инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким матерям и при рождении ребенка вводятся с августа в Запорожской... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:58

2022-07-27T19:58

2022-07-27T19:58

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запорожская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Ежемесячные и единовременные выплаты инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким матерям и при рождении ребенка вводятся с августа в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий."С 1 августа 2022 на территории Запорожской области будут обеспечены социальные выплаты гражданам, имеющим право на их получение", - говорится в сообщении Балицкого в Telegram-канале администрации.Ежемесячная выплата инвалидам (общее заболевание, дети инвалиды, инвалиды по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям), как и пенсионная выплата составит 10 тысяч рублей, выплата по уходу за инвалидами I группы, детьми инвалидами или лицом, достигшим 80-летнего возраста – 3 тысячи рублей. Ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны составит 5 тысяч рублей, единовременная выплата по беременности – 10 тысяч рублей.Кроме того, единовременная выплата при рождении ребенка составит 20 тысяч рублей, ежемесячная выплата на ребенка от 0-18 или до 23 лет (при условии очного обучения) – 4 тысячи рублей, ежемесячная выплата одиноким матерям (отцам) на каждого ребенка – 10 тысяч рублей, говорится в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220726/zaporozhe-1804959712.html

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общество, запорожская область, россия, херсонская область