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ВТБ с августа повысит стоимость СМС-уведомлений - РИА Новости, 27.07.2022
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ВТБ с августа повысит стоимость СМС-уведомлений
ВТБ с августа повысит стоимость СМС-уведомлений - РИА Новости, 27.07.2022
ВТБ с августа повысит стоимость СМС-уведомлений
ВТБ с 1 августа повысит стоимость СМС-уведомлений до 79 рублей, сообщили РИА Новости в кол-центре банка. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:36
2022-07-27T18:10
банки
новости компаний - экономика
экономика
втб
сбербанк россии
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ВТБ с 1 августа повысит стоимость СМС-уведомлений до 79 рублей, сообщили РИА Новости в кол-центре банка. В пресс-службе кредитной организации отметили, что это решение затронет около пяти процентов клиентов.Ранее в среду Сбербанк сообщил, что с 1 августа впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на десять рублей, в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц."Да, с 1 августа будут уже уведомления стоить 79 рублей", — сказали в кол-центре ВТБ. В настоящее время их стоимость составляет 59 рублей. На уточняющий вопрос, для всех ли клиентов будет повышена стоимость оповещений, оператор ответил утвердительно.В компании отметили, что решение обусловлено повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям.ВТБ сохраняет бесплатную опцию push-уведомлений для своих зарплатных клиентов и клиентов, получающих в банке пенсионные выплаты, добавили в кредитной организации.На фоне медленного восстановления спроса на кредитные продукты и для поддержания операционной эффективности банки особенно заинтересованы в наращивании комиссионных доходов, одним из типов которых является комиссия за получение уведомлений, прокомментировала РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
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банки, новости компаний - экономика, экономика, втб, сбербанк россии, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), россия
17:36 27.07.2022 (обновлено: 18:10 27.07.2022)
 
ВТБ с августа повысит стоимость СМС-уведомлений

ВТБ с 1 августа повысит стоимость СМС-уведомлений до 79 рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ВТБ с 1 августа повысит стоимость СМС-уведомлений до 79 рублей, сообщили РИА Новости в кол-центре банка.
В пресс-службе кредитной организации отметили, что это решение затронет около пяти процентов клиентов.
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Ранее в среду Сбербанк сообщил, что с 1 августа впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на десять рублей, в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц.
"Да, с 1 августа будут уже уведомления стоить 79 рублей", — сказали в кол-центре ВТБ. В настоящее время их стоимость составляет 59 рублей. На уточняющий вопрос, для всех ли клиентов будет повышена стоимость оповещений, оператор ответил утвердительно.
В компании отметили, что решение обусловлено повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям.
ВТБ сохраняет бесплатную опцию push-уведомлений для своих зарплатных клиентов и клиентов, получающих в банке пенсионные выплаты, добавили в кредитной организации.
На фоне медленного восстановления спроса на кредитные продукты и для поддержания операционной эффективности банки особенно заинтересованы в наращивании комиссионных доходов, одним из типов которых является комиссия за получение уведомлений, прокомментировала РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
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