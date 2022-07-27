https://ria.ru/20220727/sms-uvedomleniya-1805396034.html

ВТБ с августа повысит стоимость СМС-уведомлений

ВТБ с августа повысит стоимость СМС-уведомлений - РИА Новости, 27.07.2022

ВТБ с августа повысит стоимость СМС-уведомлений

ВТБ с 1 августа повысит стоимость СМС-уведомлений до 79 рублей, сообщили РИА Новости в кол-центре банка. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:36

2022-07-27T17:36

2022-07-27T18:10

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ВТБ с 1 августа повысит стоимость СМС-уведомлений до 79 рублей, сообщили РИА Новости в кол-центре банка. В пресс-службе кредитной организации отметили, что это решение затронет около пяти процентов клиентов.Ранее в среду Сбербанк сообщил, что с 1 августа впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на десять рублей, в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц."Да, с 1 августа будут уже уведомления стоить 79 рублей", — сказали в кол-центре ВТБ. В настоящее время их стоимость составляет 59 рублей. На уточняющий вопрос, для всех ли клиентов будет повышена стоимость оповещений, оператор ответил утвердительно.В компании отметили, что решение обусловлено повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям.ВТБ сохраняет бесплатную опцию push-уведомлений для своих зарплатных клиентов и клиентов, получающих в банке пенсионные выплаты, добавили в кредитной организации.На фоне медленного восстановления спроса на кредитные продукты и для поддержания операционной эффективности банки особенно заинтересованы в наращивании комиссионных доходов, одним из типов которых является комиссия за получение уведомлений, прокомментировала РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

https://ria.ru/20220727/perevody-1805251720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

банки, новости компаний - экономика, экономика, втб, сбербанк россии, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), россия