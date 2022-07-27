17:36 27.07.2022 (обновлено: 18:10 27.07.2022)
ВТБ с августа повысит стоимость СМС-уведомлений
ВТБ с 1 августа повысит стоимость СМС-уведомлений до 79 рублей
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ВТБ с 1 августа повысит стоимость СМС-уведомлений до 79 рублей, сообщили РИА Новости в кол-центре банка.
В пресс-службе кредитной организации отметили, что это решение затронет около пяти процентов клиентов.
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Ранее в среду Сбербанк сообщил, что с 1 августа впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на десять рублей, в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц.
"Да, с 1 августа будут уже уведомления стоить 79 рублей", — сказали в кол-центре ВТБ. В настоящее время их стоимость составляет 59 рублей. На уточняющий вопрос, для всех ли клиентов будет повышена стоимость оповещений, оператор ответил утвердительно.
В компании отметили, что решение обусловлено повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям.
ВТБ сохраняет бесплатную опцию push-уведомлений для своих зарплатных клиентов и клиентов, получающих в банке пенсионные выплаты, добавили в кредитной организации.
На фоне медленного восстановления спроса на кредитные продукты и для поддержания операционной эффективности банки особенно заинтересованы в наращивании комиссионных доходов, одним из типов которых является комиссия за получение уведомлений, прокомментировала РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.