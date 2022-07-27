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В Кремле пообещали принимать зеркальные меры давления на западные СМИ - РИА Новости, 27.07.2022
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Медиавойны
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В Кремле пообещали принимать зеркальные меры давления на западные СМИ
В Кремле пообещали принимать зеркальные меры давления на западные СМИ - РИА Новости, 27.07.2022
В Кремле пообещали принимать зеркальные меры давления на западные СМИ
Россия будет принимать аналогичные меры давления на западные СМИ в РФ, никакой мягкой позиции не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:41
2022-07-27T12:51
в мире
дмитрий песков
россия
медиавойны
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия будет принимать аналогичные меры давления на западные СМИ в РФ, никакой мягкой позиции не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение суда по иску RT France.Суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск RT France об отмене решений Совета ЕС, временно запрещающих организации транслировать контент."Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы также не будем им давать работать у нас в стране. И здесь никакой мягкой позиции не будет", - заявил Песков.
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в мире, дмитрий песков, россия
12:41 27.07.2022 (обновлено: 12:51 27.07.2022)
 
В Кремле пообещали принимать зеркальные меры давления на западные СМИ

Песков: Россия будет принимать аналогичные меры давления на западные СМИ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия будет принимать аналогичные меры давления на западные СМИ в РФ, никакой мягкой позиции не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение суда по иску RT France.
Суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск RT France об отмене решений Совета ЕС, временно запрещающих организации транслировать контент.
Главный редактор телеканала RT France Ксения Фёдорова - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 15:46В мире
"Пробивают дно". Глава RT France сообщила о блокировке карт сотрудников
"Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы также не будем им давать работать у нас в стране. И здесь никакой мягкой позиции не будет", - заявил Песков.
 
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