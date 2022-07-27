https://ria.ru/20220727/smi-1805294523.html
В Кремле пообещали принимать зеркальные меры давления на западные СМИ
В Кремле пообещали принимать зеркальные меры давления на западные СМИ - РИА Новости, 27.07.2022
В Кремле пообещали принимать зеркальные меры давления на западные СМИ
Россия будет принимать аналогичные меры давления на западные СМИ в РФ, никакой мягкой позиции не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:41
2022-07-27T12:41
2022-07-27T12:51
в мире
дмитрий песков
россия
медиавойны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия будет принимать аналогичные меры давления на западные СМИ в РФ, никакой мягкой позиции не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение суда по иску RT France.Суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск RT France об отмене решений Совета ЕС, временно запрещающих организации транслировать контент."Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы также не будем им давать работать у нас в стране. И здесь никакой мягкой позиции не будет", - заявил Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/rt-1780895868.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6a721f98fa4aed8b1e598b05f6e43930.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, россия
12:41 27.07.2022 (обновлено: 12:51 27.07.2022)
В Кремле пообещали принимать зеркальные меры давления на западные СМИ
Песков: Россия будет принимать аналогичные меры давления на западные СМИ