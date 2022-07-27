https://ria.ru/20220727/smi-1805294523.html

В Кремле пообещали принимать зеркальные меры давления на западные СМИ

В Кремле пообещали принимать зеркальные меры давления на западные СМИ - РИА Новости, 27.07.2022

В Кремле пообещали принимать зеркальные меры давления на западные СМИ

Россия будет принимать аналогичные меры давления на западные СМИ в РФ, никакой мягкой позиции не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:41

2022-07-27T12:41

2022-07-27T12:51

в мире

дмитрий песков

россия

медиавойны

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия будет принимать аналогичные меры давления на западные СМИ в РФ, никакой мягкой позиции не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение суда по иску RT France.Суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск RT France об отмене решений Совета ЕС, временно запрещающих организации транслировать контент."Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы также не будем им давать работать у нас в стране. И здесь никакой мягкой позиции не будет", - заявил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/rt-1780895868.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дмитрий песков, россия