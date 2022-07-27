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В России подешевели смартфоны - РИА Новости, 27.07.2022
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В России подешевели смартфоны
В России подешевели смартфоны - РИА Новости, 27.07.2022
В России подешевели смартфоны
Цены на смартфоны за неделю с 16 по 22 июля снизились в России на 0,75%, за этот же период телевизоры подорожали на 1%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:15
2022-07-27T19:33
экономика
технологии
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Цены на смартфоны за неделю с 16 по 22 июля снизились в России на 0,75%, за этот же период телевизоры подорожали на 1%, свидетельствуют данные Росстата."Цены на доски обрезные снизились на 1,1%, смартфоны – на 0,7%, электропылесосы… – на 0,4%... Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на телевизоры – на 1,0%", - говорится в сообщении.При этом цены на электропылесосы с начала месяца выросли на 0,34%, на телевизоры - снизились на 1,95%, на смартфоны - упали на 3,31%.Коррекция цен наблюдается после их резкого взлета в марте - из-за санкций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине.На фоне роста цен в этот период ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику - на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений. При этом после проверок ФАС директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента, а "Технопарк-Центр", согласно сообщению службы, зафиксировал цены на ряд товаров.
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экономика, технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
19:15 27.07.2022 (обновлено: 19:33 27.07.2022)
 
В России подешевели смартфоны

Росстат: смартфоны в России за неделю подешевели на 0,75 процента

© РИА Новости / Валерий МельниковСмартфоны на витрине магазина в Москве
Смартфоны на витрине магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Смартфоны на витрине магазина в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Цены на смартфоны за неделю с 16 по 22 июля снизились в России на 0,75%, за этот же период телевизоры подорожали на 1%, свидетельствуют данные Росстата.
"Цены на доски обрезные снизились на 1,1%, смартфоны – на 0,7%, электропылесосы… – на 0,4%... Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на телевизоры – на 1,0%", - говорится в сообщении.
При этом цены на электропылесосы с начала месяца выросли на 0,34%, на телевизоры - снизились на 1,95%, на смартфоны - упали на 3,31%.
Коррекция цен наблюдается после их резкого взлета в марте - из-за санкций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине.
На фоне роста цен в этот период ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику - на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений. При этом после проверок ФАС директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента, а "Технопарк-Центр", согласно сообщению службы, зафиксировал цены на ряд товаров.
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ЭкономикаТехнологииРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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