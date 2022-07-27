https://ria.ru/20220727/smartfony-1805423933.html

В России подешевели смартфоны

В России подешевели смартфоны - РИА Новости, 27.07.2022

В России подешевели смартфоны

Цены на смартфоны за неделю с 16 по 22 июля снизились в России на 0,75%, за этот же период телевизоры подорожали на 1%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:15

2022-07-27T19:15

2022-07-27T19:33

экономика

технологии

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Цены на смартфоны за неделю с 16 по 22 июля снизились в России на 0,75%, за этот же период телевизоры подорожали на 1%, свидетельствуют данные Росстата."Цены на доски обрезные снизились на 1,1%, смартфоны – на 0,7%, электропылесосы… – на 0,4%... Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на телевизоры – на 1,0%", - говорится в сообщении.При этом цены на электропылесосы с начала месяца выросли на 0,34%, на телевизоры - снизились на 1,95%, на смартфоны - упали на 3,31%.Коррекция цен наблюдается после их резкого взлета в марте - из-за санкций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине.На фоне роста цен в этот период ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику - на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений. При этом после проверок ФАС директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента, а "Технопарк-Центр", согласно сообщению службы, зафиксировал цены на ряд товаров.

https://ria.ru/20220727/avtomobili-1805425933.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)