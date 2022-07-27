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Эксперт рассказал, когда могут оштрафовать за смартфон в руках - РИА Новости, 27.07.2022
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Эксперт рассказал, когда могут оштрафовать за смартфон в руках
Эксперт рассказал, когда могут оштрафовать за смартфон в руках - РИА Новости, 27.07.2022
Эксперт рассказал, когда могут оштрафовать за смартфон в руках
Как известно, штрафую не за сам смартфон, а за его использование с незаконными целями и в неположенном месте. Так, штраф за смартфон за рулем “прилетит”, даже... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T03:18
2022-07-27T03:18
авто
общество
россия
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Как известно, штрафую не за сам смартфон, а за его использование с незаконными целями и в неположенном месте. Так, штраф за смартфон за рулем “прилетит”, даже если вы не говорили по нему, а лишь держали в руках, рассказал агентству “Прайм” юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.Согласно 12.36.1 КоАП РФ, нарушением является факт использования водителем во время движения транспортного средства телефона без специальных устройств, позволяющих не брать его в руки. “При этом не будет иметь значения, разговаривает ли он, набирает сообщение, смотрит какие-то видео или фотографии и т.д”, - указал эксперт.В качестве устройств, легитимных для фиксации нарушений с 1 июля 2022 года сотрудники ГИБДД могут использовать лишь камеры, но не радары и прочие устройства. Если фотографии низкого качества, размытые, с дефектами, не позволяющими идентифицировать авто и лица всех сидящих в нем, нарушение не засчитывается и его можно оспорить, заключил Ткаченко.
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авто, общество, россия, гибдд мвд рф
03:18 27.07.2022
 
Эксперт рассказал, когда могут оштрафовать за смартфон в руках

Юрист Ткаченко напомнил россиянам о штрафах за использование смартфона за рулем

© Фото : Unsplash / NordWood ThemesМужчина пользуется смартфоном
Мужчина пользуется смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : Unsplash / NordWood Themes
Мужчина пользуется смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Как известно, штрафую не за сам смартфон, а за его использование с незаконными целями и в неположенном месте. Так, штраф за смартфон за рулем “прилетит”, даже если вы не говорили по нему, а лишь держали в руках, рассказал агентству “Прайм” юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.
Согласно 12.36.1 КоАП РФ, нарушением является факт использования водителем во время движения транспортного средства телефона без специальных устройств, позволяющих не брать его в руки. “При этом не будет иметь значения, разговаривает ли он, набирает сообщение, смотрит какие-то видео или фотографии и т.д”, - указал эксперт.
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В качестве устройств, легитимных для фиксации нарушений с 1 июля 2022 года сотрудники ГИБДД могут использовать лишь камеры, но не радары и прочие устройства. Если фотографии низкого качества, размытые, с дефектами, не позволяющими идентифицировать авто и лица всех сидящих в нем, нарушение не засчитывается и его можно оспорить, заключил Ткаченко.
 
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