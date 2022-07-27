https://ria.ru/20220727/smartfon-1805215875.html

Эксперт рассказал, когда могут оштрафовать за смартфон в руках

Эксперт рассказал, когда могут оштрафовать за смартфон в руках - РИА Новости, 27.07.2022

Эксперт рассказал, когда могут оштрафовать за смартфон в руках

Как известно, штрафую не за сам смартфон, а за его использование с незаконными целями и в неположенном месте. Так, штраф за смартфон за рулем “прилетит”, даже... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T03:18

2022-07-27T03:18

2022-07-27T03:18

авто

общество

россия

гибдд мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800907524_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c1863c31ad7f45f9bff8de54aa68c413.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Как известно, штрафую не за сам смартфон, а за его использование с незаконными целями и в неположенном месте. Так, штраф за смартфон за рулем “прилетит”, даже если вы не говорили по нему, а лишь держали в руках, рассказал агентству “Прайм” юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.Согласно 12.36.1 КоАП РФ, нарушением является факт использования водителем во время движения транспортного средства телефона без специальных устройств, позволяющих не брать его в руки. “При этом не будет иметь значения, разговаривает ли он, набирает сообщение, смотрит какие-то видео или фотографии и т.д”, - указал эксперт.В качестве устройств, легитимных для фиксации нарушений с 1 июля 2022 года сотрудники ГИБДД могут использовать лишь камеры, но не радары и прочие устройства. Если фотографии низкого качества, размытые, с дефектами, не позволяющими идентифицировать авто и лица всех сидящих в нем, нарушение не засчитывается и его можно оспорить, заключил Ткаченко.

https://ria.ru/20220725/moshenniki-1804436842.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, общество, россия, гибдд мвд рф