https://ria.ru/20220727/smartfon-1805215875.html
Эксперт рассказал, когда могут оштрафовать за смартфон в руках
Эксперт рассказал, когда могут оштрафовать за смартфон в руках - РИА Новости, 27.07.2022
Эксперт рассказал, когда могут оштрафовать за смартфон в руках
Как известно, штрафую не за сам смартфон, а за его использование с незаконными целями и в неположенном месте. Так, штраф за смартфон за рулем “прилетит”, даже... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T03:18
2022-07-27T03:18
2022-07-27T03:18
авто
общество
россия
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800907524_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c1863c31ad7f45f9bff8de54aa68c413.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Как известно, штрафую не за сам смартфон, а за его использование с незаконными целями и в неположенном месте. Так, штраф за смартфон за рулем “прилетит”, даже если вы не говорили по нему, а лишь держали в руках, рассказал агентству “Прайм” юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.Согласно 12.36.1 КоАП РФ, нарушением является факт использования водителем во время движения транспортного средства телефона без специальных устройств, позволяющих не брать его в руки. “При этом не будет иметь значения, разговаривает ли он, набирает сообщение, смотрит какие-то видео или фотографии и т.д”, - указал эксперт.В качестве устройств, легитимных для фиксации нарушений с 1 июля 2022 года сотрудники ГИБДД могут использовать лишь камеры, но не радары и прочие устройства. Если фотографии низкого качества, размытые, с дефектами, не позволяющими идентифицировать авто и лица всех сидящих в нем, нарушение не засчитывается и его можно оспорить, заключил Ткаченко.
https://ria.ru/20220725/moshenniki-1804436842.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800907524_803:347:3071:2048_1920x0_80_0_0_87f1b513da6fb7d216408d7f41418677.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, общество, россия, гибдд мвд рф
Эксперт рассказал, когда могут оштрафовать за смартфон в руках
Юрист Ткаченко напомнил россиянам о штрафах за использование смартфона за рулем