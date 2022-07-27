https://ria.ru/20220727/siemens-1805367251.html

Siemens не выполняет работы по ремонту двигателей, заявили в "Газпроме"

Siemens не выполняет работы по ремонту двигателей, заявили в "Газпроме" - РИА Новости, 27.07.2022

Siemens не выполняет работы по ремонту двигателей, заявили в "Газпроме"

Компания Siemens не ремонтирует турбинные агрегаты для подачи газа в "Северный поток", заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов в эфире телеканала... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:17

2022-07-27T16:17

2022-07-27T21:40

экономика

газпром

siemens

канада

европа

монреаль

северный поток

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Компания Siemens не ремонтирует турбинные агрегаты для подачи газа в "Северный поток", заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия 24".Основные агрегаты на компрессорной станции "Портовая" — шесть газоперекачивающих агрегатов мощностью 52 МВт каждый производства Siemens, рассказал Маркелов. Для поддержания плановой пропускной способности "Северного потока" должны работать пять из них, а один — находиться в резерве в режиме готовности. Сейчас на "Портовой" в работоспособном состоянии находится только один агрегат, а у остальных газотурбинные двигатели либо отработали полный межремонтный цикл — 25 тысяч часов, либо имеют технические неисправности, уточнил Маркелов.В первом случае, по его словам, необходим капитальный ремонт на заводе-изготовителе, а во втором требуется сервисное обслуживание компанией Siemens.Как отметил Маркелов, "Газпром" до введения санкций не испытывал проблем с получением агрегатов из ремонта, но пока до сих пор не пришла майская поставка.Кроме того, открытым остается вопрос по санкционным рискам, препятствующим возврату двигателя и отправке на ремонт других турбин."К плану капитального ремонта двигателей мы всегда готовимся заранее, есть так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капитальный ремонт на заводе компании Siemens. Их ставят вместо двигателей, отработавших полный цикл, то есть 25 тысяч часов", — заключил Маркелов.В свою очередь, Siemens заявила, что не получала от "Газпрома" никаких сообщений о неисправностях турбин газопровода."Для нас обслуживание турбин — это рутинная операция, которая зарекомендовала себя на практике на протяжении многих лет. В настоящее время у нас нет доступа к турбинам на месте, и до сих пор мы не получали никаких сообщений о повреждениях от "Газпрома". Поэтому мы должны допустить, что турбины работают нормально. Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в Германию", — говорится в сообщении.Сегодня поставки российского газа в Европу по "Северному потоку" снизились примерно до 20 процентов от общей проектной мощности трубопровода. Как пояснял "Газпром" в начале недели, на компрессорной станции "Портовая" необходимо остановить и отправить на регламентный ремонт еще один газотурбинный агрегат Siemens.В середине июня российский газовый концерн уже снизил подачу сырья по "Северному потоку" до 40 процентов от его мощности из-за сложностей с возвращением другой турбины Siemens из Канады после ремонта.В Европе заявляют, что проблемы с газоперекачивающими агрегатами не могут быть реальной причиной для падения потока газа. В свою очередь, в Москве подчеркивают, что сокращение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с техническим обслуживанием оборудования.На этом фоне стоимость газа в начале недели резко подскочила. Сейчас средняя расчетная цена июля на европейской бирже составляет почти 1760 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220726/orban-1804896638.html

https://ria.ru/20220726/evropa-1805187201.html

https://ria.ru/20220727/turbina-1805332201.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220727/gaz-1805317760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, газпром, siemens, канада, европа, монреаль, северный поток