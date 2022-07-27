https://ria.ru/20220727/shtraf-1805377609.html

Главреду The Insider* грозит штраф за дискредитацию армии

Главреду The Insider* грозит штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 27.07.2022

Главреду The Insider* грозит штраф за дискредитацию армии

Полиция составила на главреда The Insider* Романа Доброхотова** протокол за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:40

2022-07-27T16:40

2022-07-27T16:40

макс ван дер верфф

россия

украина

донбасс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полиция составила на главреда The Insider* Романа Доброхотова** протокол за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы."В суд поступил административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 (дискредитация использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан), дата его рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.Санкция статьи для граждан составляет до 50 тысяч рублей штрафа.Ранее ФСБ РФ сообщила, что Доброхотов незаконно пересек границу России в направлении Украины "при посредничестве иных лиц". Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы", он объявлен в розыск.Исходя из оглашенной ФСБ информации, журналист бежал из страны вскоре после визита силовиков к нему домой: их претензии были связаны с другим уголовным делом - о клевете. Ее жертвой, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. По данным защиты, у Доброхотова** по этому делу статус свидетеля.Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220727/shtraf-1805335860.html

https://ria.ru/20220727/delo-1805255603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

макс ван дер верфф, россия, украина, донбасс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия