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Главреду The Insider* грозит штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 27.07.2022
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Главреду The Insider* грозит штраф за дискредитацию армии
Главреду The Insider* грозит штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 27.07.2022
Главреду The Insider* грозит штраф за дискредитацию армии
Полиция составила на главреда The Insider* Романа Доброхотова** протокол за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:40
2022-07-27T16:40
макс ван дер верфф
россия
украина
донбасс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полиция составила на главреда The Insider* Романа Доброхотова** протокол за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы."В суд поступил административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 (дискредитация использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан), дата его рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.Санкция статьи для граждан составляет до 50 тысяч рублей штрафа.Ранее ФСБ РФ сообщила, что Доброхотов незаконно пересек границу России в направлении Украины "при посредничестве иных лиц". Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы", он объявлен в розыск.Исходя из оглашенной ФСБ информации, журналист бежал из страны вскоре после визита силовиков к нему домой: их претензии были связаны с другим уголовным делом - о клевете. Ее жертвой, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. По данным защиты, у Доброхотова** по этому делу статус свидетеля.Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220727/shtraf-1805335860.html
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россия
украина
донбасс
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96
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макс ван дер верфф, россия, украина, донбасс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
16:40 27.07.2022
 
Главреду The Insider* грозит штраф за дискредитацию армии

Главреду The Insider* Роману Доброхотову** грозит штраф за дискредитацию российской армии

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкРоман Доброхотов**
Роман Доброхотов** - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
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Роман Доброхотов**. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полиция составила на главреда The Insider* Романа Доброхотова** протокол за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы.
"В суд поступил административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 (дискредитация использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан), дата его рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.
Санкция статьи для граждан составляет до 50 тысяч рублей штрафа.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 14:36
Главреда издания "Вечерние ведомости" оштрафовали за дискредитацию армии
Ранее ФСБ РФ сообщила, что Доброхотов незаконно пересек границу России в направлении Украины "при посредничестве иных лиц". Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы", он объявлен в розыск.
Исходя из оглашенной ФСБ информации, журналист бежал из страны вскоре после визита силовиков к нему домой: их претензии были связаны с другим уголовным делом - о клевете. Ее жертвой, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. По данным защиты, у Доброхотова** по этому делу статус свидетеля.
Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.
The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.
* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 10:44
Дело на уехавшую из России новосибирского депутата Пирогову поступило в суд
 
Макс Ван дер ВерффРоссияУкраинаДонбассФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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