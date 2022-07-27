Главреду The Insider* грозит штраф за дискредитацию армии
Главреду The Insider* Роману Доброхотову** грозит штраф за дискредитацию российской армии
Роман Доброхотов**. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полиция составила на главреда The Insider* Романа Доброхотова** протокол за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы.
"В суд поступил административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 (дискредитация использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан), дата его рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.
Санкция статьи для граждан составляет до 50 тысяч рублей штрафа.
Исходя из оглашенной ФСБ информации, журналист бежал из страны вскоре после визита силовиков к нему домой: их претензии были связаны с другим уголовным делом - о клевете. Ее жертвой, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. По данным защиты, у Доброхотова** по этому делу статус свидетеля.
Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.
The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.
* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.
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