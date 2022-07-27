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Главреда издания "Вечерние ведомости" оштрафовали за дискредитацию армии

Главреда издания "Вечерние ведомости" оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 27.07.2022

Главреда издания "Вечерние ведомости" оштрафовали за дискредитацию армии

Главного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:36

2022-07-27T14:36

2022-07-27T14:39

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екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Главного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга."Решение было вынесено 22 июля, дело рассмотрели и назначили штраф в размере ста тысяч рублей, часть 1-я статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан). Его (Постникова) уведомляли, любое дело рассматривается при наличии уведомления, стороны не явились, и поэтому судебное заседание было без участвующих лиц", - пояснила агентству собеседница.В начале июня издание было оштрафовано на 150 тысяч рублей за публикацию в Telegram-канале новости о задержании художника за расклейку стикеров на улицах города, в том числе содержащих букву Z, направленных против спецоперации РФ на Украине и содержащих оскорбительные выражения. Издание вновь оштрафовали 29 июня, причиной очередного разбирательства стали новые публикации в Telegram-канале издания, в которых полицейские усмотрели 54 факта дискредитации использования российской армии за рубежом.

https://ria.ru/20220720/feyki-1803734378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

цензура, происшествия, россия, украина, вооруженные силы рф, журналистика, екатеринбург