14:36 27.07.2022 (обновлено: 14:39 27.07.2022)
Главреда издания "Вечерние ведомости" оштрафовали за дискредитацию армии
Главреда издания "Вечерние ведомости" Постникова оштрафовали за дискредитацию ВС России
Молоток судьи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Главного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга.
"Решение было вынесено 22 июля, дело рассмотрели и назначили штраф в размере ста тысяч рублей, часть 1-я статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан). Его (Постникова) уведомляли, любое дело рассматривается при наличии уведомления, стороны не явились, и поэтому судебное заседание было без участвующих лиц", - пояснила агентству собеседница.
В начале июня издание было оштрафовано на 150 тысяч рублей за публикацию в Telegram-канале новости о задержании художника за расклейку стикеров на улицах города, в том числе содержащих букву Z, направленных против спецоперации РФ на Украине и содержащих оскорбительные выражения. Издание вновь оштрафовали 29 июня, причиной очередного разбирательства стали новые публикации в Telegram-канале издания, в которых полицейские усмотрели 54 факта дискредитации использования российской армии за рубежом.
20 июля, 15:01Суд оштрафовал издание The New Times на 600 тысяч рублей