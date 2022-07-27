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Правительство ФРГ назвало поездку Шредера в Москву его личным делом - РИА Новости, 27.07.2022
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Правительство ФРГ назвало поездку Шредера в Москву его личным делом
Правительство ФРГ назвало поездку Шредера в Москву его личным делом - РИА Новости, 27.07.2022
Правительство ФРГ назвало поездку Шредера в Москву его личным делом
Поездка бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера не обсуждалась с правительством, в том числе ведомством канцлера Олафа Шольца, сообщила представитель кабмина... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:30
2022-07-27T14:38
герхард шредер
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Поездка бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера не обсуждалась с правительством, в том числе ведомством канцлера Олафа Шольца, сообщила представитель кабмина Кристиане Хоффман."Поездка не согласовывалась. Это личное дело господина Шредера", - заявила Хоффман на брифинге в среду, отвечая на вопрос, согласовывалась ли поездка с ведомством федерального канцлера и с Шольцем.Хоффман не стала давать оценки поездке Шредера.В понедельник Шредера в Москве заметил корреспондент телеканала NTV, бывший канцлер заявил журналисту, что находится в российской столице в отпуске. Во вторник его супруга Со Ен Ким-Шредер рассказала изданию Spiegel, что экс-канцлер ФРГ находится в России не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве.
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герхард шредер, в мире, германия, москва, россия
14:30 27.07.2022 (обновлено: 14:38 27.07.2022)
 
Правительство ФРГ назвало поездку Шредера в Москву его личным делом

Правительство Германии заявило, что экс-канцлер Шредер не согласовывал поездку в Москву

© AP Photo / dpa/Kay NietfeldГерхард Шредер
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / dpa/Kay Nietfeld
Герхард Шредер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Поездка бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера не обсуждалась с правительством, в том числе ведомством канцлера Олафа Шольца, сообщила представитель кабмина Кристиане Хоффман.
"Поездка не согласовывалась. Это личное дело господина Шредера", - заявила Хоффман на брифинге в среду, отвечая на вопрос, согласовывалась ли поездка с ведомством федерального канцлера и с Шольцем.
Хоффман не стала давать оценки поездке Шредера.
В понедельник Шредера в Москве заметил корреспондент телеканала NTV, бывший канцлер заявил журналисту, что находится в российской столице в отпуске. Во вторник его супруга Со Ен Ким-Шредер рассказала изданию Spiegel, что экс-канцлер ФРГ находится в России не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве.
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