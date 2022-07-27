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В Кремле не стали сообщать, состоялись ли контакты между Путиным и Шредером
В Кремле не стали сообщать, состоялись ли контакты между Путиным и Шредером - РИА Новости, 27.07.2022
В Кремле не стали сообщать, состоялись ли контакты между Путиным и Шредером
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, состоялись ли какие-либо контакты между главой российского государства Владимиром Путиным и РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:18
2022-07-27T13:18
2022-07-27T13:18
политика
владимир путин
герхард шредер
россия
германия
москва
роснефть
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, состоялись ли какие-либо контакты между главой российского государства Владимиром Путиным и бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, который находится в России."Нет, никаких комментариев нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, состоялся ли контакт между Путиным и Шрёдером лично или по телефону и есть ли у Кремля какой-либо комментарий по этому поводу.Шрёдера в Москве обнаружил накануне корреспондент немецкого телеканала NTV, которому тот заявил, что он в городе "несколько дней на отдыхе". При этом встреча репортера и экс-политика произошла недалеко от офиса "Роснефти".При этом его супруга Со Ен Ким-Шредер рассказала изданию Spiegel, что экс-канцлер Германии находится в России не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве.Также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник сообщил журналистам, что встреча президента РФ Владимира Путина с Герхардом Шрёдером пока не планируется, но контакты не исключены.
https://radiosputnik.ria.ru/20220727/1805279182.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, герхард шредер, россия, германия, москва, роснефть
В Кремле не стали сообщать, состоялись ли контакты между Путиным и Шредером
Песков отказался сообщать, состоялись ли контакты между Путиным и Шредером