Ни одна страна не передумала налаживать отношения с ШОС, заявил замгенсека
Замгенсека ШОС Логвинов: никто не передумал налаживать отношения из-за давления Запада
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка к совещанию председателей верховных судов государств-членов ШОС
Подготовка к совещанию председателей верховных судов государств-членов ШОС. Архивное фото
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Обострение отношений Запада с Россией и Китаем не заставило ни одно из государств пересмотреть свое решение о налаживании связей с ШОС в том или ином формате, заявил РИА Новости заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.
"Вряд ли обосновано усматривать прямую корреляцию между происходящим в мире и стремлением отдельных стран вступить в ШОС. Интерес к нашей организации последовательно нарастал на протяжении всех двадцати лет ее существования", - заявил Логвинов, отвечая на вопрос о том, связано ли стремление многих стран присоединиться к организации с происходящими изменениями в мироустройстве.
По его словам, "многие государства предпочли сперва присмотреться к ШОС, лучше ознакомиться с ее деятельностью". "Что, как видится, более существенно в контексте нынешних геополитических передряг и коллизий, это то, что нарастающее обострение отношений между коллективным Западом с одной стороны и Россией и Китаем – с другой не заставило ни одно из государств пересмотреть свое решение о налаживании связей с ШОС в том или ином формате", - добавил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что "это убедительное свидетельство того, что принципы и ценности, отстаиваемые ШОС, глубоко востребованы в международном сообществе, что значительное количество государств мира предпочитает строить свои взаимоотношения с другими странами на основе равенства и взаимного уважения, стремятся к гармонизации интересов, подходов и озабоченностей, не желают становиться объектом чьего-либо диктата или чьим-либо ведомым".