https://ria.ru/20220727/shos-1805290699.html

Ни одна страна не передумала налаживать отношения с ШОС, заявил замгенсека

Ни одна страна не передумала налаживать отношения с ШОС, заявил замгенсека - РИА Новости, 27.07.2022

Ни одна страна не передумала налаживать отношения с ШОС, заявил замгенсека

Обострение отношений Запада с Россией и Китаем не заставило ни одно из государств пересмотреть свое решение о налаживании связей с ШОС в том или ином формате,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:32

2022-07-27T12:32

2022-07-27T12:32

в мире

россия

шос

санкции в отношении россии

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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Обострение отношений Запада с Россией и Китаем не заставило ни одно из государств пересмотреть свое решение о налаживании связей с ШОС в том или ином формате, заявил РИА Новости заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов."Вряд ли обосновано усматривать прямую корреляцию между происходящим в мире и стремлением отдельных стран вступить в ШОС. Интерес к нашей организации последовательно нарастал на протяжении всех двадцати лет ее существования", - заявил Логвинов, отвечая на вопрос о том, связано ли стремление многих стран присоединиться к организации с происходящими изменениями в мироустройстве.По его словам, "многие государства предпочли сперва присмотреться к ШОС, лучше ознакомиться с ее деятельностью". "Что, как видится, более существенно в контексте нынешних геополитических передряг и коллизий, это то, что нарастающее обострение отношений между коллективным Западом с одной стороны и Россией и Китаем – с другой не заставило ни одно из государств пересмотреть свое решение о налаживании связей с ШОС в том или ином формате", - добавил он.Собеседник агентства подчеркнул, что "это убедительное свидетельство того, что принципы и ценности, отстаиваемые ШОС, глубоко востребованы в международном сообществе, что значительное количество государств мира предпочитает строить свои взаимоотношения с другими странами на основе равенства и взаимного уважения, стремятся к гармонизации интересов, подходов и озабоченностей, не желают становиться объектом чьего-либо диктата или чьим-либо ведомым".

https://ria.ru/20220715/shos-1802590464.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, шос, санкции в отношении россии