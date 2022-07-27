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Ни одна страна не передумала налаживать отношения с ШОС, заявил замгенсека - РИА Новости, 27.07.2022
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Ни одна страна не передумала налаживать отношения с ШОС, заявил замгенсека
Ни одна страна не передумала налаживать отношения с ШОС, заявил замгенсека - РИА Новости, 27.07.2022
Ни одна страна не передумала налаживать отношения с ШОС, заявил замгенсека
Обострение отношений Запада с Россией и Китаем не заставило ни одно из государств пересмотреть свое решение о налаживании связей с ШОС в том или ином формате,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:32
2022-07-27T12:32
в мире
россия
шос
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Обострение отношений Запада с Россией и Китаем не заставило ни одно из государств пересмотреть свое решение о налаживании связей с ШОС в том или ином формате, заявил РИА Новости заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов."Вряд ли обосновано усматривать прямую корреляцию между происходящим в мире и стремлением отдельных стран вступить в ШОС. Интерес к нашей организации последовательно нарастал на протяжении всех двадцати лет ее существования", - заявил Логвинов, отвечая на вопрос о том, связано ли стремление многих стран присоединиться к организации с происходящими изменениями в мироустройстве.По его словам, "многие государства предпочли сперва присмотреться к ШОС, лучше ознакомиться с ее деятельностью". "Что, как видится, более существенно в контексте нынешних геополитических передряг и коллизий, это то, что нарастающее обострение отношений между коллективным Западом с одной стороны и Россией и Китаем – с другой не заставило ни одно из государств пересмотреть свое решение о налаживании связей с ШОС в том или ином формате", - добавил он.Собеседник агентства подчеркнул, что "это убедительное свидетельство того, что принципы и ценности, отстаиваемые ШОС, глубоко востребованы в международном сообществе, что значительное количество государств мира предпочитает строить свои взаимоотношения с другими странами на основе равенства и взаимного уважения, стремятся к гармонизации интересов, подходов и озабоченностей, не желают становиться объектом чьего-либо диктата или чьим-либо ведомым".
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в мире, россия, шос, санкции в отношении россии
12:32 27.07.2022
 
Ни одна страна не передумала налаживать отношения с ШОС, заявил замгенсека

Замгенсека ШОС Логвинов: никто не передумал налаживать отношения из-за давления Запада

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка к совещанию председателей верховных судов государств-членов ШОС
Подготовка к совещанию председателей верховных судов государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Евгений Биятов
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Подготовка к совещанию председателей верховных судов государств-членов ШОС. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Обострение отношений Запада с Россией и Китаем не заставило ни одно из государств пересмотреть свое решение о налаживании связей с ШОС в том или ином формате, заявил РИА Новости заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.
"Вряд ли обосновано усматривать прямую корреляцию между происходящим в мире и стремлением отдельных стран вступить в ШОС. Интерес к нашей организации последовательно нарастал на протяжении всех двадцати лет ее существования", - заявил Логвинов, отвечая на вопрос о том, связано ли стремление многих стран присоединиться к организации с происходящими изменениями в мироустройстве.
По его словам, "многие государства предпочли сперва присмотреться к ШОС, лучше ознакомиться с ее деятельностью". "Что, как видится, более существенно в контексте нынешних геополитических передряг и коллизий, это то, что нарастающее обострение отношений между коллективным Западом с одной стороны и Россией и Китаем – с другой не заставило ни одно из государств пересмотреть свое решение о налаживании связей с ШОС в том или ином формате", - добавил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что "это убедительное свидетельство того, что принципы и ценности, отстаиваемые ШОС, глубоко востребованы в международном сообществе, что значительное количество государств мира предпочитает строить свои взаимоотношения с другими странами на основе равенства и взаимного уважения, стремятся к гармонизации интересов, подходов и озабоченностей, не желают становиться объектом чьего-либо диктата или чьим-либо ведомым".
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