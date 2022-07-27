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На форуме "Утро" в Югре установят арт-объект в виде огромной шишки из меха - РИА Новости, 27.07.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220727/shishka-1805358523.html
На форуме "Утро" в Югре установят арт-объект в виде огромной шишки из меха
На форуме "Утро" в Югре установят арт-объект в виде огромной шишки из меха - РИА Новости, 27.07.2022
На форуме "Утро" в Югре установят арт-объект в виде огромной шишки из меха
Самый большой в стране арт-объект в виде шишки высотой почти шесть метров установят в Ханты-Мансийске в преддверии открытия форума уральской молодежи "Утро",... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:48
2022-07-27T15:48
ханты-мансийский автономный округ
общество
ханты-мансийск
макеевка
донецкая народная республика
книга рекордов россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Самый большой в стране арт-объект в виде шишки высотой почти шесть метров установят в Ханты-Мансийске в преддверии открытия форума уральской молодежи "Утро", арт-объект из меха планируется внести в "Книгу рекордов России", сообщила журналистам директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Елена Шумакова."Мы создаем масштабный арт-объект – огромную шишку, которая, как мы предполагаем, войдет в "Книгу рекордов России" как самая большая шишка в стране, созданная в виде арт-объекта", - сказала Шумакова, отметив, что в создании проекта также будет участвовать молодежь из Макеевки в ДНР, которая прибыла в Югру на форум "Утро".По информации департамента, арт-объект появится рядом со скульптурой мамонтов в культурно-туристическом комплексе "Археопарк" в Ханты-Мансийске, открытие пройдет 28 июля, а 2 августа специалист "Книги рекордов России" произведет замеры и фиксацию достижения. По данным властей, высота шишки составит почти 6 метров, а ширина – около 5 метров.Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа. Впервые в истории форума образовательная программа будет сфокусирована не на отдельных участниках, а на сообществах и на их устойчивом командном развитии. Работа форума будет идти по шести тематическим направлениям: экология, урбанистика, цифра, культура, образование и здоровье. Проекты будут создаваться на основе ESG-принципов: бережного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления.
https://ria.ru/20220624/molodezh-1797733053.html
https://ria.ru/20220727/yugra-1805345296.html
ханты-мансийск
макеевка
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общество, ханты-мансийск, макеевка, донецкая народная республика, книга рекордов россии
15:48 27.07.2022
 
На форуме "Утро" в Югре установят арт-объект в виде огромной шишки из меха

Самый большой в РФ арт-объект в виде шишки из меха установят на форуме "Утро" в Югре

© Фото : предоставлено пресс-службой форума "Утро" Форум уральской молодежи "Утро"
Форум уральской молодежи Утро - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой форума "Утро"
Форум уральской молодежи "Утро". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Самый большой в стране арт-объект в виде шишки высотой почти шесть метров установят в Ханты-Мансийске в преддверии открытия форума уральской молодежи "Утро", арт-объект из меха планируется внести в "Книгу рекордов России", сообщила журналистам директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Елена Шумакова.
"Мы создаем масштабный арт-объект – огромную шишку, которая, как мы предполагаем, войдет в "Книгу рекордов России" как самая большая шишка в стране, созданная в виде арт-объекта", - сказала Шумакова, отметив, что в создании проекта также будет участвовать молодежь из Макеевки в ДНР, которая прибыла в Югру на форум "Утро".
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По информации департамента, арт-объект появится рядом со скульптурой мамонтов в культурно-туристическом комплексе "Археопарк" в Ханты-Мансийске, открытие пройдет 28 июля, а 2 августа специалист "Книги рекордов России" произведет замеры и фиксацию достижения. По данным властей, высота шишки составит почти 6 метров, а ширина – около 5 метров.
Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа. Впервые в истории форума образовательная программа будет сфокусирована не на отдельных участниках, а на сообществах и на их устойчивом командном развитии. Работа форума будет идти по шести тематическим направлениям: экология, урбанистика, цифра, культура, образование и здоровье. Проекты будут создаваться на основе ESG-принципов: бережного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления.

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