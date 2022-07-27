На форуме "Утро" в Югре установят арт-объект в виде огромной шишки из меха
Самый большой в РФ арт-объект в виде шишки из меха установят на форуме "Утро" в Югре
© Фото : предоставлено пресс-службой форума "Утро" Форум уральской молодежи "Утро"
© Фото : предоставлено пресс-службой форума "Утро"
Форум уральской молодежи "Утро". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Самый большой в стране арт-объект в виде шишки высотой почти шесть метров установят в Ханты-Мансийске в преддверии открытия форума уральской молодежи "Утро", арт-объект из меха планируется внести в "Книгу рекордов России", сообщила журналистам директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Елена Шумакова.
"Мы создаем масштабный арт-объект – огромную шишку, которая, как мы предполагаем, войдет в "Книгу рекордов России" как самая большая шишка в стране, созданная в виде арт-объекта", - сказала Шумакова, отметив, что в создании проекта также будет участвовать молодежь из Макеевки в ДНР, которая прибыла в Югру на форум "Утро".
По информации департамента, арт-объект появится рядом со скульптурой мамонтов в культурно-туристическом комплексе "Археопарк" в Ханты-Мансийске, открытие пройдет 28 июля, а 2 августа специалист "Книги рекордов России" произведет замеры и фиксацию достижения. По данным властей, высота шишки составит почти 6 метров, а ширина – около 5 метров.
Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа. Впервые в истории форума образовательная программа будет сфокусирована не на отдельных участниках, а на сообществах и на их устойчивом командном развитии. Работа форума будет идти по шести тематическим направлениям: экология, урбанистика, цифра, культура, образование и здоровье. Проекты будут создаваться на основе ESG-принципов: бережного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления.
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