https://ria.ru/20220727/shishka-1805358523.html

На форуме "Утро" в Югре установят арт-объект в виде огромной шишки из меха

На форуме "Утро" в Югре установят арт-объект в виде огромной шишки из меха - РИА Новости, 27.07.2022

На форуме "Утро" в Югре установят арт-объект в виде огромной шишки из меха

Самый большой в стране арт-объект в виде шишки высотой почти шесть метров установят в Ханты-Мансийске в преддверии открытия форума уральской молодежи "Утро",... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:48

2022-07-27T15:48

2022-07-27T15:48

ханты-мансийский автономный округ

общество

ханты-мансийск

макеевка

донецкая народная республика

книга рекордов россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106794/87/1067948716_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b8300818f42c3b42588308766473353.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Самый большой в стране арт-объект в виде шишки высотой почти шесть метров установят в Ханты-Мансийске в преддверии открытия форума уральской молодежи "Утро", арт-объект из меха планируется внести в "Книгу рекордов России", сообщила журналистам директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Елена Шумакова."Мы создаем масштабный арт-объект – огромную шишку, которая, как мы предполагаем, войдет в "Книгу рекордов России" как самая большая шишка в стране, созданная в виде арт-объекта", - сказала Шумакова, отметив, что в создании проекта также будет участвовать молодежь из Макеевки в ДНР, которая прибыла в Югру на форум "Утро".По информации департамента, арт-объект появится рядом со скульптурой мамонтов в культурно-туристическом комплексе "Археопарк" в Ханты-Мансийске, открытие пройдет 28 июля, а 2 августа специалист "Книги рекордов России" произведет замеры и фиксацию достижения. По данным властей, высота шишки составит почти 6 метров, а ширина – около 5 метров.Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа. Впервые в истории форума образовательная программа будет сфокусирована не на отдельных участниках, а на сообществах и на их устойчивом командном развитии. Работа форума будет идти по шести тематическим направлениям: экология, урбанистика, цифра, культура, образование и здоровье. Проекты будут создаваться на основе ESG-принципов: бережного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления.

https://ria.ru/20220624/molodezh-1797733053.html

https://ria.ru/20220727/yugra-1805345296.html

ханты-мансийск

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ханты-мансийск, макеевка, донецкая народная республика, книга рекордов россии