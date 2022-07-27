https://ria.ru/20220727/shevchuk-1805249052.html

Суд в Уфе 5 августа начнет рассматривать дело Шевчука о дискредитации ВС

Суд в Уфе 5 августа начнет рассматривать дело Шевчука о дискредитации ВС - РИА Новости, 27.07.2022

Суд в Уфе 5 августа начнет рассматривать дело Шевчука о дискредитации ВС

Советский районный суд Уфы начнет рассматривать административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ против лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука 5 августа,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:18

2022-07-27T10:18

2022-07-27T10:18

юрий шевчук

россия

происшествия

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УФА, 27 июл – РИА Новости. Советский районный суд Уфы начнет рассматривать административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ против лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука 5 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии."Судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Юрия Шевчука назначено на 5 августа 2022 года к 11.00 (9.00 мск)", - говорится в сообщении пресс-службы.Изначально материал поступил как раз в Советский суд Уфы, далее он отправил его по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот развернул его обратно в столицу Башкирии.Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усаев рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ.Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу.

https://ria.ru/20220527/kipelov-1791178205.html

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Варвара Скокшина

юрий шевчук, россия, происшествия