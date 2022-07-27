https://ria.ru/20220727/selkhozoborot-1805373037.html
В Ивановской области ввели в сельхозоборот 25 тысяч га заброшенных земель
В Ивановской области ввели в сельхозоборот 25 тысяч га заброшенных земель - РИА Новости, 27.07.2022
В Ивановской области ввели в сельхозоборот 25 тысяч га заброшенных земель
В Ивановской области введены в сельскохозяйственный оборот 25 тысяч гектаров заброшенных земель, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:28
2022-07-27T16:28
2022-07-27T16:28
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
экономика
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ИВАНОВО, 27 июл – РИА Новости. В Ивановской области введены в сельскохозяйственный оборот 25 тысяч гектаров заброшенных земель, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поставил задачу за пять лет ввести в оборот 150 тысяч гектаров заброшенных земель. Уже введены 25 тысяч гектаров, в этом году планируется ввести в оборот еще порядка 10 тысяч гектаров сельхозземель", – сказал собеседник агентства.По его словам, в яровой сев проведен на площади 68,7 тысяч гектаров. С учетом озимых посевные работы под урожай 2022 года – зерном и овощами – проведены на площади 97 тысяч гектаров. Это на 6,6 тысяч превышает уровень прошлого года.Глава региона сообщил, что в этом году аграрии засеяли зерном, овощами и техническими культурами почти 200 тысяч гектаров сельхозземель."Ежегодно увеличиваем посевные площади, в том числе под технические культуры. По сравнению с 2018 годом рост по посевам технических культур в 6,5 раз", - уточнил Воскресенский.
https://ria.ru/20220712/gaz-1801878645.html
ивановская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, станислав воскресенский, экономика
ИВАНОВО, 27 июл – РИА Новости. В Ивановской области введены в сельскохозяйственный оборот 25 тысяч гектаров заброшенных земель, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
поставил задачу за пять лет ввести в оборот 150 тысяч гектаров заброшенных земель. Уже введены 25 тысяч гектаров, в этом году планируется ввести в оборот еще порядка 10 тысяч гектаров сельхозземель", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в яровой сев проведен на площади 68,7 тысяч гектаров. С учетом озимых посевные работы под урожай 2022 года – зерном и овощами – проведены на площади 97 тысяч гектаров. Это на 6,6 тысяч превышает уровень прошлого года.
Глава региона сообщил, что в этом году аграрии засеяли зерном, овощами и техническими культурами почти 200 тысяч гектаров сельхозземель.
"Ежегодно увеличиваем посевные площади, в том числе под технические культуры. По сравнению с 2018 годом рост по посевам технических культур в 6,5 раз", - уточнил Воскресенский.