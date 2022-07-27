https://ria.ru/20220727/sdelka-1805443334.html

Аналитик оценила шансы США договориться с КНР по контролю над вооружениями

Аналитик оценила шансы США договориться с КНР по контролю над вооружениями - РИА Новости, 27.07.2022

Аналитик оценила шансы США договориться с КНР по контролю над вооружениями

США вряд ли смогут побудить Китай заключить совместную договоренность по контролю над вооружениями, поскольку не располагают для этого достаточными... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T21:03

2022-07-27T21:03

2022-07-27T21:05

в мире

китай

санкции в отношении россии

пекин

вашингтон (штат)

сша

вооружения

россия

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ЛА-ВИСТА (США), 27 июл – РИА Новости. США вряд ли смогут побудить Китай заключить совместную договоренность по контролю над вооружениями, поскольку не располагают для этого достаточными инструментами давления на Пекин, заявила в среду аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер.По мнению Геллер, такой прогноз вовсе не означает, что в Вашингтоне не должны предпринимать попыток надавить на Пекин с целью навязать такое соглашение."Вместе с тем, нашей первоочередной целью должна быть выработка стратегии, которая позволит нам осуществлять ядерное сдерживание двух обладающих ядерным оружием соперников одновременно", - добавила аналитик, пояснив, что подразумевает в данном случае Россию и Китай.

https://ria.ru/20220727/kitay-1805320773.html

китай

пекин

вашингтон (штат)

сша

россия

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в мире, китай, санкции в отношении россии, пекин, вашингтон (штат), сша, вооружения, россия