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Аналитик оценила шансы США договориться с КНР по контролю над вооружениями - РИА Новости, 27.07.2022
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Аналитик оценила шансы США договориться с КНР по контролю над вооружениями
Аналитик оценила шансы США договориться с КНР по контролю над вооружениями - РИА Новости, 27.07.2022
Аналитик оценила шансы США договориться с КНР по контролю над вооружениями
США вряд ли смогут побудить Китай заключить совместную договоренность по контролю над вооружениями, поскольку не располагают для этого достаточными... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T21:03
2022-07-27T21:05
в мире
китай
санкции в отношении россии
пекин
вашингтон (штат)
сша
вооружения
россия
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ЛА-ВИСТА (США), 27 июл – РИА Новости. США вряд ли смогут побудить Китай заключить совместную договоренность по контролю над вооружениями, поскольку не располагают для этого достаточными инструментами давления на Пекин, заявила в среду аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер.По мнению Геллер, такой прогноз вовсе не означает, что в Вашингтоне не должны предпринимать попыток надавить на Пекин с целью навязать такое соглашение."Вместе с тем, нашей первоочередной целью должна быть выработка стратегии, которая позволит нам осуществлять ядерное сдерживание двух обладающих ядерным оружием соперников одновременно", - добавила аналитик, пояснив, что подразумевает в данном случае Россию и Китай.
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китай
пекин
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в мире, китай, санкции в отношении россии, пекин, вашингтон (штат), сша, вооружения, россия
21:03 27.07.2022 (обновлено: 21:05 27.07.2022)
 
Аналитик оценила шансы США договориться с КНР по контролю над вооружениями

Аналитик Геллер назвала сделку по контролю над вооружениями между США и КНР маловероятной

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛА-ВИСТА (США), 27 июл – РИА Новости. США вряд ли смогут побудить Китай заключить совместную договоренность по контролю над вооружениями, поскольку не располагают для этого достаточными инструментами давления на Пекин, заявила в среду аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер.
"Вопрос в том, сможем ли мы в обозримом будущем убедить Китай заключить с нами соглашение по контролю над вооружениями? Как по мне, на данном этапе это звучит маловероятно. Не уверена, что мы располагаем возможностями и вооружениями, которые позволили бы нам побудить КНР к такому шагу", - сказала Геллер в ходе панельной дискуссии в рамках стартовавшего в штате Небраска 13-го ежегодного симпозиума по сдерживанию.
По мнению Геллер, такой прогноз вовсе не означает, что в Вашингтоне не должны предпринимать попыток надавить на Пекин с целью навязать такое соглашение.
"Вместе с тем, нашей первоочередной целью должна быть выработка стратегии, которая позволит нам осуществлять ядерное сдерживание двух обладающих ядерным оружием соперников одновременно", - добавила аналитик, пояснив, что подразумевает в данном случае Россию и Китай.
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В миреКитайСанкции в отношении РоссииПекинВашингтон (штат)СШАВооруженияРоссия
 
 
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