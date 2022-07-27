https://ria.ru/20220727/sdelka-1805375507.html
МИД России потребовал пакетной реализации продуктовой сделки
МИД России потребовал пакетной реализации продуктовой сделки - РИА Новости, 27.07.2022
МИД России потребовал пакетной реализации продуктовой сделки
В Москве настаивают, что "продуктовая сделка" должна быть реализована пакетно, с решением вопроса нормализации российского экспорта, заявил заместитель... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:34
2022-07-27T16:34
2022-07-27T16:37
россия
стамбул
турция
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Москве настаивают, что "продуктовая сделка" должна быть реализована пакетно, с решением вопроса нормализации российского экспорта, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Достигнутые в Стамбуле договоренности имеют комплексный, пакетный характер. Вновь хотели бы обратить на это внимание. Фактически, это означает, что вопрос вывоза украинского зерна и нормализации российского экспорта должны решаться в увязке друг с другом. Именно это символизировало одновременное подписание документов в Стамбуле", - заявил Нечаев на брифинге."Мы привержены своим обязательствам и настроены на эффективное выполнение стамбульских договоренностей", - добавил он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220727/energokrizis-1805338225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, турция, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
16:34 27.07.2022 (обновлено: 16:37 27.07.2022)
МИД России потребовал пакетной реализации продуктовой сделки
Представитель МИД Нечаев: Москва настаивает на пакетной реализации продуктовой сделки