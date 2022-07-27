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МИД: стороны продуктовой сделки отлаживают механизмы для ее реализации
МИД: стороны продуктовой сделки отлаживают механизмы для ее реализации - РИА Новости, 27.07.2022
МИД: стороны продуктовой сделки отлаживают механизмы для ее реализации
Стороны многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна отлаживают... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:07
2022-07-27T16:07
2022-07-27T16:16
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Стороны многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна отлаживают необходимые механизмы для ее реализации, сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, отвечая на вопрос РИА Новости.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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в мире, экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, ситуация в днр и лнр, турция, стамбул, одесса, украина
16:07 27.07.2022 (обновлено: 16:16 27.07.2022)
МИД: стороны продуктовой сделки отлаживают механизмы для ее реализации
В МИД сообщили, что стороны продуктовой сделки отлаживают механизмы для ее реализации