https://ria.ru/20220727/sdelka-1805364505.html

МИД: стороны продуктовой сделки отлаживают механизмы для ее реализации

МИД: стороны продуктовой сделки отлаживают механизмы для ее реализации - РИА Новости, 27.07.2022

МИД: стороны продуктовой сделки отлаживают механизмы для ее реализации

Стороны многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна отлаживают... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:07

2022-07-27T16:07

2022-07-27T16:16

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Стороны многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна отлаживают необходимые механизмы для ее реализации, сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, отвечая на вопрос РИА Новости.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220727/energokrizis-1805338225.html

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в мире, экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, ситуация в днр и лнр, турция, стамбул, одесса, украина