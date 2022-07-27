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МИД: стороны продуктовой сделки отлаживают механизмы для ее реализации - РИА Новости, 27.07.2022
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МИД: стороны продуктовой сделки отлаживают механизмы для ее реализации
МИД: стороны продуктовой сделки отлаживают механизмы для ее реализации - РИА Новости, 27.07.2022
МИД: стороны продуктовой сделки отлаживают механизмы для ее реализации
Стороны многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна отлаживают... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:07
2022-07-27T16:16
в мире
экономика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
ситуация в днр и лнр
турция
стамбул
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Стороны многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна отлаживают необходимые механизмы для ее реализации, сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, отвечая на вопрос РИА Новости.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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в мире, экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, ситуация в днр и лнр, турция, стамбул, одесса, украина
16:07 27.07.2022 (обновлено: 16:16 27.07.2022)
 
МИД: стороны продуктовой сделки отлаживают механизмы для ее реализации

В МИД сообщили, что стороны продуктовой сделки отлаживают механизмы для ее реализации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Стороны многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна отлаживают необходимые механизмы для ее реализации, сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Говорить о практической реализации меморандума и инициативы (подписанных в Стамбуле) пока рано, прошло лишь несколько дней. В настоящее время сторонами отлаживаются все необходимые механизмы осуществления поставленных задач", - сказал он. Нечаев добавил, что "мы привержены своим обязательствам и настроены на эффективное выполнение стамбульских договоренностей".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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