https://ria.ru/20220727/sdelka-1805334026.html
В Стамбуле заработал центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки
В Стамбуле заработал центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки - РИА Новости, 27.07.2022
В Стамбуле заработал центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки
Координационный центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки официально начал работу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:29
2022-07-27T14:29
2022-07-27T14:53
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хулуси акар
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СТАМБУЛ, 27 июл – РИА Новости. Координационный центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки официально начал работу, передает корреспондент РИА Новости.Официальная церемония открытия состоялась в среду в Университете Минобороны Турции в Стамбуле. На мероприятие было аккредитовано около 200 журналистов.Церемония началась со вступительного слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акар. Российская и украинская делегации расположились напротив друг друга. Процесс отслеживается на широком мониторе.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделку, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220727/sdelka-1805331506.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стамбул, турция, в мире, оон, россия, хулуси акар
14:29 27.07.2022 (обновлено: 14:53 27.07.2022)
В Стамбуле заработал центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки
В Стамбуле заработал координационный центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки