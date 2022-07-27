https://ria.ru/20220727/sdelka-1805334026.html

В Стамбуле заработал центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки

В Стамбуле заработал центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки - РИА Новости, 27.07.2022

В Стамбуле заработал центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки

Координационный центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки официально начал работу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:29

2022-07-27T14:29

2022-07-27T14:53

стамбул

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в мире

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хулуси акар

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СТАМБУЛ, 27 июл – РИА Новости. Координационный центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки официально начал работу, передает корреспондент РИА Новости.Официальная церемония открытия состоялась в среду в Университете Минобороны Турции в Стамбуле. На мероприятие было аккредитовано около 200 журналистов.Церемония началась со вступительного слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акар. Российская и украинская делегации расположились напротив друг друга. Процесс отслеживается на широком мониторе.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделку, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220727/sdelka-1805331506.html

стамбул

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, турция, в мире, оон, россия, хулуси акар