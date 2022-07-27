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В Стамбуле заработал центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки - РИА Новости, 27.07.2022
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В Стамбуле заработал центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки
В Стамбуле заработал центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки - РИА Новости, 27.07.2022
В Стамбуле заработал центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки
Координационный центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки официально начал работу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:29
2022-07-27T14:53
стамбул
турция
в мире
оон
россия
хулуси акар
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СТАМБУЛ, 27 июл – РИА Новости. Координационный центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки официально начал работу, передает корреспондент РИА Новости.Официальная церемония открытия состоялась в среду в Университете Минобороны Турции в Стамбуле. На мероприятие было аккредитовано около 200 журналистов.Церемония началась со вступительного слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акар. Российская и украинская делегации расположились напротив друг друга. Процесс отслеживается на широком мониторе.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделку, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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стамбул, турция, в мире, оон, россия, хулуси акар
14:29 27.07.2022 (обновлено: 14:53 27.07.2022)
 
В Стамбуле заработал центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки

В Стамбуле заработал координационный центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкКПП в Стамбуле, где располагается координационный центр по транспортировке зерна с Украины
КПП в Стамбуле, где располагается координационный центр по транспортировке зерна с Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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КПП в Стамбуле, где располагается координационный центр по транспортировке зерна с Украины. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 июл – РИА Новости. Координационный центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки официально начал работу, передает корреспондент РИА Новости.
Официальная церемония открытия состоялась в среду в Университете Минобороны Турции в Стамбуле. На мероприятие было аккредитовано около 200 журналистов.
Церемония началась со вступительного слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акар. Российская и украинская делегации расположились напротив друг друга. Процесс отслеживается на широком мониторе.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделку, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Грузовое судно - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
14:21
Минобороны Турции назвало условия для продления продуктовой сделки
 
СтамбулТурцияВ миреООНРоссияХулуси Акар
 
 
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