https://ria.ru/20220727/sdelka-1805331506.html

Минобороны Турции назвало условия для продления продуктовой сделки

Минобороны Турции назвало условия для продления продуктовой сделки - РИА Новости, 27.07.2022

Минобороны Турции назвало условия для продления продуктовой сделки

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что соглашения в Стамбуле будут продлеваться по мере необходимости и согласия сторон. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:21

2022-07-27T14:21

2022-07-27T14:46

турция

в мире

хулуси акар

россия

украина

черное море

минобороны турции

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СТАМБУЛ, 27 июл – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что соглашения в Стамбуле будут продлеваться по мере необходимости и согласия сторон."Документ, подписанный сторонами, будет действителен в течение 120 дней и будет продлеваться, если стороны не потребуют расторжения", - сказал Акар в своем выступлении на официальной церемонии открытия Координационного центра по экспорту зерна.

https://ria.ru/20220727/sdelka-1805334026.html

турция

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

турция, в мире, хулуси акар, россия, украина, черное море, минобороны турции