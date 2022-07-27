https://ria.ru/20220727/sdelka-1805331506.html
Минобороны Турции назвало условия для продления продуктовой сделки
Минобороны Турции назвало условия для продления продуктовой сделки - РИА Новости, 27.07.2022
Минобороны Турции назвало условия для продления продуктовой сделки
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что соглашения в Стамбуле будут продлеваться по мере необходимости и согласия сторон. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:21
2022-07-27T14:21
2022-07-27T14:46
турция
в мире
хулуси акар
россия
украина
черное море
минобороны турции
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СТАМБУЛ, 27 июл – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что соглашения в Стамбуле будут продлеваться по мере необходимости и согласия сторон."Документ, подписанный сторонами, будет действителен в течение 120 дней и будет продлеваться, если стороны не потребуют расторжения", - сказал Акар в своем выступлении на официальной церемонии открытия Координационного центра по экспорту зерна.
https://ria.ru/20220727/sdelka-1805334026.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, хулуси акар, россия, украина, черное море, минобороны турции
14:21 27.07.2022 (обновлено: 14:46 27.07.2022)
Минобороны Турции назвало условия для продления продуктовой сделки
Минобороны Турции заявило, что продуктовая сделка будет продлеваться по мере необходимости