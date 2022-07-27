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Минобороны Турции назвало условия для продления продуктовой сделки - РИА Новости, 27.07.2022
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Минобороны Турции назвало условия для продления продуктовой сделки
Минобороны Турции назвало условия для продления продуктовой сделки - РИА Новости, 27.07.2022
Минобороны Турции назвало условия для продления продуктовой сделки
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что соглашения в Стамбуле будут продлеваться по мере необходимости и согласия сторон. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:21
2022-07-27T14:46
турция
в мире
хулуси акар
россия
украина
черное море
минобороны турции
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СТАМБУЛ, 27 июл – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что соглашения в Стамбуле будут продлеваться по мере необходимости и согласия сторон."Документ, подписанный сторонами, будет действителен в течение 120 дней и будет продлеваться, если стороны не потребуют расторжения", - сказал Акар в своем выступлении на официальной церемонии открытия Координационного центра по экспорту зерна.
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турция, в мире, хулуси акар, россия, украина, черное море, минобороны турции
14:21 27.07.2022 (обновлено: 14:46 27.07.2022)
 
Минобороны Турции назвало условия для продления продуктовой сделки

Минобороны Турции заявило, что продуктовая сделка будет продлеваться по мере необходимости

© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно
Грузовое судно - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 27 июл – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что соглашения в Стамбуле будут продлеваться по мере необходимости и согласия сторон.
"Документ, подписанный сторонами, будет действителен в течение 120 дней и будет продлеваться, если стороны не потребуют расторжения", - сказал Акар в своем выступлении на официальной церемонии открытия Координационного центра по экспорту зерна.
КПП в Стамбуле, где располагается координационный центр по транспортировке зерна с Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
14:29
В Стамбуле заработал центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки
 
ТурцияВ миреХулуси АкарРоссияУкраинаЧерное мореМинобороны Турции
 
 
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