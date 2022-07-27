https://ria.ru/20220727/sber-1805347797.html
Депутат Госдумы попросил ФАС проверить "Сбер" из-за стоимости уведомлений
Депутат Госдумы попросил ФАС проверить "Сбер" из-за стоимости уведомлений - РИА Новости, 27.07.2022
Депутат Госдумы попросил ФАС проверить "Сбер" из-за стоимости уведомлений
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил запрос в Центробанк и ФАС с просьбой провести проверку в связи с повышением стоимости уведомлений "Сбербанком". РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:13
2022-07-27T15:13
2022-07-27T15:13
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
сбербанк россии
василий власов
лдпр
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил запрос в Центробанк и ФАС с просьбой провести проверку в связи с повышением стоимости уведомлений "Сбербанком".Сбербанк с 1 августа впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на 10 рублей, в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц, сообщили в среду в пресс-службе кредитной организации."Уведомления подключены почти у всех. А теперь считаем: 100 миллионов умножить на 10 рублей в месяц равно миллиард каждый месяц. Направил депутатский запрос в Центробанк и ФАС провести проверку!", - написал депутат в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220727/sberbank-1805310110.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), сбербанк россии, василий власов, лдпр
Депутат Госдумы попросил ФАС проверить "Сбер" из-за стоимости уведомлений
Депутат Власов попросил ФАС провести проверку из-за роста стоимости уведомлений у "Сбера"