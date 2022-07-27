https://ria.ru/20220727/sarmat-1805403502.html

В США оценили российскую стратегическую ракету "Сармат"

В США оценили российскую стратегическую ракету "Сармат" - РИА Новости, 27.07.2022

В США оценили российскую стратегическую ракету "Сармат"

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что считает новейшую межконтинентальную стратегическую ракету России "Сармат"... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:54

2022-07-27T17:54

2022-07-27T19:22

дмитрий рогозин

россия

сша

небраска

нато

роскосмос

сармат (ракета)

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ЛА-ВИСТА (США), 27 июл — РИА Новости. Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что считает новейшую межконтинентальную стратегическую ракету России "Сармат" "чертовски хорошей штукой"."И они (Россия. — Прим. ред.) тестируют все больше вооружений, верно? Вот-вот мы увидим хит-парад из трех новых систем вооружений. В их числе — межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", чертовски хорошая штука, которая готовится к своему второму испытанию", — сказал он на панельной дискуссии в рамках стартовавшего в штате Небраска 13-го ежегодного симпозиума по сдерживанию под эгидой STRATCOM.Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял в начале июля, что технические характеристики ракет, которые стоят на вооружении США, значительно уступают подтвержденным характеристикам российской МБР "Сармат". При этом он уточнил, что соотношение обычных вооруженных сил стран НАТО и России сравнивать невозможно, так как у стран альянса их на несколько порядков больше.Минобороны России сообщило о проведении 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. Как отметил Путин, ракетный комплекс "Сармат" обеспечит безопасность России и заставит задуматься тех, кто пытается ей угрожать.Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.

https://ria.ru/20220723/razvedchik-1804514079.html

https://ria.ru/20220723/ssha-1804504264.html

россия

сша

небраска

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дмитрий рогозин, россия, сша, небраска, нато, роскосмос, сармат (ракета)