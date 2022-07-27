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В США оценили российскую стратегическую ракету "Сармат" - РИА Новости, 27.07.2022
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В США оценили российскую стратегическую ракету "Сармат"
В США оценили российскую стратегическую ракету "Сармат" - РИА Новости, 27.07.2022
В США оценили российскую стратегическую ракету "Сармат"
Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что считает новейшую межконтинентальную стратегическую ракету России "Сармат"... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:54
2022-07-27T19:22
дмитрий рогозин
россия
сша
небраска
нато
роскосмос
сармат (ракета)
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ЛА-ВИСТА (США), 27 июл — РИА Новости. Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что считает новейшую межконтинентальную стратегическую ракету России "Сармат" "чертовски хорошей штукой"."И они (Россия. — Прим. ред.) тестируют все больше вооружений, верно? Вот-вот мы увидим хит-парад из трех новых систем вооружений. В их числе — межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", чертовски хорошая штука, которая готовится к своему второму испытанию", — сказал он на панельной дискуссии в рамках стартовавшего в штате Небраска 13-го ежегодного симпозиума по сдерживанию под эгидой STRATCOM.Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял в начале июля, что технические характеристики ракет, которые стоят на вооружении США, значительно уступают подтвержденным характеристикам российской МБР "Сармат". При этом он уточнил, что соотношение обычных вооруженных сил стран НАТО и России сравнивать невозможно, так как у стран альянса их на несколько порядков больше.Минобороны России сообщило о проведении 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. Как отметил Путин, ракетный комплекс "Сармат" обеспечит безопасность России и заставит задуматься тех, кто пытается ей угрожать.Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
https://ria.ru/20220723/razvedchik-1804514079.html
https://ria.ru/20220723/ssha-1804504264.html
россия
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дмитрий рогозин, россия, сша, небраска, нато, роскосмос, сармат (ракета)
17:54 27.07.2022 (обновлено: 19:22 27.07.2022)
 
В США оценили российскую стратегическую ракету "Сармат"

Глава Стратегического командования США Ричард назвал "Сармат" "чертовски хорошей штукой"

© Минобороны РФИспытания межконтинентальной ракеты "Сармат"
Испытания межконтинентальной ракеты Сармат
© Минобороны РФ
Испытания межконтинентальной ракеты "Сармат". Архивное фото
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ЛА-ВИСТА (США), 27 июл — РИА Новости. Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что считает новейшую межконтинентальную стратегическую ракету России "Сармат" "чертовски хорошей штукой".
"И они (Россия. — Прим. ред.) тестируют все больше вооружений, верно? Вот-вот мы увидим хит-парад из трех новых систем вооружений. В их числе — межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", чертовски хорошая штука, которая готовится к своему второму испытанию", — сказал он на панельной дискуссии в рамках стартовавшего в штате Небраска 13-го ежегодного симпозиума по сдерживанию под эгидой STRATCOM.
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23 июля, 15:46
Американский разведчик объявил о победе России над Западом на трех фронтах
Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял в начале июля, что технические характеристики ракет, которые стоят на вооружении США, значительно уступают подтвержденным характеристикам российской МБР "Сармат". При этом он уточнил, что соотношение обычных вооруженных сил стран НАТО и России сравнивать невозможно, так как у стран альянса их на несколько порядков больше.
Минобороны России сообщило о проведении 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. Как отметил Путин, ракетный комплекс "Сармат" обеспечит безопасность России и заставит задуматься тех, кто пытается ей угрожать.
Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 15:16
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Дмитрий РогозинРоссияСШАНебраскаНАТОРоскосмосСармат (ракета)
 
 
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