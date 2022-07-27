https://ria.ru/20220727/sanktsii-1805259811.html

МИД Китая прокомментировал проект США о санкциях за покупку нефти из России

МИД Китая прокомментировал проект США о санкциях за покупку нефти из России - РИА Новости, 27.07.2022

МИД Китая прокомментировал проект США о санкциях за покупку нефти из России

В Пекине выражают недовольство попытками США ограничить сотрудничество России и Китая, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:57

2022-07-27T10:57

2022-07-27T11:43

марко рубио

китай

россия

сша

санкции в отношении россии

цены на нефть

в мире

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ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. В Пекине выражают недовольство попытками США ограничить сотрудничество России и Китая, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Он подчеркнул, что Москва и Пекин ведут нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. Эта кооперация не направлена против третьих стран и не подвержена влиянию внешних помех.Чжао Лицзянь добавил, что американский сенатор-республиканец Марк Рубио всегда придерживался антикитайской позиции и не отличался политической порядочностью.Так китайский дипломат прокомментировал предложенный Рубио законопроект о санкциях в отношении любого юрлица за страхование или регистрацию танкеров, которые перевозят нефть или сжиженный газ из России в Китай. По словам сенатора, покупая российскую нефть, Пекин поддерживает спецоперацию на Украине.Как пишет агентство Bloomberg, этот законопроект противоречит позиции администрации Джо Байдена и у него мало шансов на одобрение в сенате.Лидеры стран G7 на саммите в конце июня июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились искусственно ограничивать цены на них. По данным СМИ, обсуждаются лимиты в 40-60 долларов за баррель российской нефти.Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия Запада, а введенные санкции уже нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220727/porazhenie-1805218147.html

китай

россия

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

марко рубио, китай, россия, сша, санкции в отношении россии, цены на нефть, в мире