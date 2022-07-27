https://ria.ru/20220727/sanktsii-1805223416.html

Спецдокладчик ООН раскритиковала санкции Запада

Спецдокладчик ООН раскритиковала санкции Запада - РИА Новости, 27.07.2022

Спецдокладчик ООН раскритиковала санкции Запада

Односторонние экономические и вторичные санкции Запада прежде всего вредят наиболее уязвимым и нуждающимся в защите людям, ведут к росту безработицы, коррупции, РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T06:00

2022-07-27T06:00

2022-07-27T07:36

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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Односторонние экономические и вторичные санкции Запада прежде всего вредят наиболее уязвимым и нуждающимся в защите людям, ведут к росту безработицы, коррупции, сексуальной эксплуатации и преступности, заявила специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань.Накануне спецдокладчик выступила по видеосвязи на Пекинском форуме по правам человека, где отметила ежедневное появление новых санкций. По ее словам, экономические и вторичные ограничения приводят к росту безработицы, вовлечению в теневую экономику, коррупции, сексуальной эксплуатации и преступности. Прежде всего они затрагивают тех, кто наиболее уязвим и нуждается в лучшей защите: самых бедных, женщин, людей, живущих в отдаленных районах, коренного населения, детей и людей, страдающих хроническими и тяжелыми заболеваниями."Права человека могут быть защищены и достигнуты лишь в случае, если сотрудничество, диалог, верховенство права, запрещение дискриминации и двойных стандартов применяются каждым государством и каждой международной организацией в качестве основы международных отношений", – указала Довгань.Односторонние санкции по-прежнему следует рассматривать как распространенный и простой в использовании политический инструмент, однако до их принятия государство должно оценивать их законность и влияние на гуманитарную сферу, подчеркнула спецдокладчик.Пекинский форум по правам человека прошел 26 июля, в нем приняли участие около 200 человек из почти 70 стран и международных организаций. На форуме обсуждались вопросы, влияющие на права человека во всем мире, включая пандемию COVID-19, украинский кризис, а также односторонние санкции Запада, вызвавшие большие опасения во всем мире.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220727/porazhenie-1805218147.html

https://ria.ru/20220726/chernogoriya-1804924321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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