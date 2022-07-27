https://ria.ru/20220727/rzhd-1805373753.html

РЖД увеличат количество пассажирских мест в поездах в Калининград

РЖД увеличат количество пассажирских мест в поездах в Калининград - РИА Новости, 27.07.2022

РЖД увеличат количество пассажирских мест в поездах в Калининград

РЖД с августа увеличат количество пассажирских мест в составах, следующих в Калининград транзитом через территорию Литвы, сообщает компания с своем... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:53

2022-07-27T16:53

2022-07-27T16:53

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литва

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. РЖД с августа увеличат количество пассажирских мест в составах, следующих в Калининград транзитом через территорию Литвы, сообщает компания с своем Telegram-канале."Благодаря договоренностям, достигнутым с литовской стороной, с августа увеличим с 250 до 300 человек квоту мест в поездах, следующих в Калининград через территорию Литовской республики", — поясняют в РЖД. Таким образом, путешествовать в составах в Калининград смогут почти на три тысячи человек в месяц больше, чем раньше.Чтобы пересечь границу, пассажиры должны иметь при себе упрощенный транзитный документ для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД) или шенгенскую визу."На территории Литвы предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется", — напоминают в компании.Уточняется, что в настоящее время в сообщении с Калининградом курсируют четыре поезда — два из Москвы и по одному из Санкт-Петербурга и Адлера.

https://ria.ru/20220726/kurorty-1805153439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

калининград, литва, москва, ржд, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы