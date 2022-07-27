https://ria.ru/20220727/rzhd-1805373753.html
РЖД увеличат количество пассажирских мест в поездах в Калининград
РЖД увеличат количество пассажирских мест в поездах в Калининград - РИА Новости, 27.07.2022
РЖД увеличат количество пассажирских мест в поездах в Калининград
РЖД с августа увеличат количество пассажирских мест в составах, следующих в Калининград транзитом через территорию Литвы, сообщает компания с своем... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:53
2022-07-27T16:53
2022-07-27T16:53
туризм
калининград
литва
москва
ржд
пассажиры
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573741744_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_b55ecc6e56d5712d73a21b9324f64b63.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. РЖД с августа увеличат количество пассажирских мест в составах, следующих в Калининград транзитом через территорию Литвы, сообщает компания с своем Telegram-канале."Благодаря договоренностям, достигнутым с литовской стороной, с августа увеличим с 250 до 300 человек квоту мест в поездах, следующих в Калининград через территорию Литовской республики", — поясняют в РЖД. Таким образом, путешествовать в составах в Калининград смогут почти на три тысячи человек в месяц больше, чем раньше.Чтобы пересечь границу, пассажиры должны иметь при себе упрощенный транзитный документ для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД) или шенгенскую визу."На территории Литвы предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется", — напоминают в компании.Уточняется, что в настоящее время в сообщении с Калининградом курсируют четыре поезда — два из Москвы и по одному из Санкт-Петербурга и Адлера.
https://ria.ru/20220726/kurorty-1805153439.html
калининград
литва
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573741744_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_33da555a23cc807bc020c4ac891d8aa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, литва, москва, ржд, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
РЖД увеличат количество пассажирских мест в поездах в Калининград
РЖД с августа увеличат квоту пассажирских мест в поездах в Калининград
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. РЖД с августа увеличат количество пассажирских мест в составах, следующих в Калининград транзитом через территорию Литвы, сообщает компания с своем Telegram-канале.
"Благодаря договоренностям, достигнутым с литовской стороной, с августа увеличим с 250 до 300 человек квоту мест в поездах, следующих в Калининград через территорию Литовской республики", — поясняют в РЖД.
Таким образом, путешествовать в составах в Калининград смогут почти на три тысячи человек в месяц больше, чем раньше.
Чтобы пересечь границу, пассажиры должны иметь при себе упрощенный транзитный документ для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД) или шенгенскую визу.
"На территории Литвы предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется", — напоминают в компании.
Уточняется, что в настоящее время в сообщении с Калининградом курсируют четыре поезда — два из Москвы и по одному из Санкт-Петербурга и Адлера.