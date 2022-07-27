https://ria.ru/20220727/rzhd-1805233859.html

СМИ: РЖД планируют продать контроль в контейнерном операторе

СМИ: РЖД планируют продать контроль в контейнерном операторе - РИА Новости, 27.07.2022

СМИ: РЖД планируют продать контроль в контейнерном операторе

"РЖД логистика" (дочерняя компания РЖД) планирует продать контрольный пакет принадлежащего ей контейнерного оператора "РЖД бизнес актив", сообщает газета... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:58

2022-07-27T08:58

2022-07-27T08:58

экономика

роман абрамович

александр абрамов

ржд

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "РЖД логистика" (дочерняя компания РЖД) планирует продать контрольный пакет принадлежащего ей контейнерного оператора "РЖД бизнес актив", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники среди крупных операторских компаний.Уточняется, что представитель РЖД подтвердил поиск инвесторов, не уточнив, с кем ведутся переговоры. В обеих дочерних компаниях отказались от комментариев.По словам одного из собеседников в операторской компании, продают госимущество адресно, а не через аукцион. Стоимость реализуемых активов, по его информации, составляет 3,5 миллиарда рублей за 50% плюс одну акцию в компании "РЖД бизнес актив", и "сделка находится в стадии завершения".По словам источника, близкого к РЖД, поскольку контейнерный оператор - не прямая "дочка" этой компании, то предполагаемую продажу не должен одобрять совет директоров монополии.По данным собеседников газеты, предполагаемые покупатели – это инвесткомпания "Енисей капитал" совладельцев Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова, также на долю претендует "Иртыш капитал" того же Абрамова. В обеих компаниях на вопросы "Ведомостей" также не ответили.

https://ria.ru/20220726/kurorty-1805153439.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, роман абрамович, александр абрамов, ржд