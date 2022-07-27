https://ria.ru/20220727/rzhd-1805233859.html
СМИ: РЖД планируют продать контроль в контейнерном операторе
СМИ: РЖД планируют продать контроль в контейнерном операторе - РИА Новости, 27.07.2022
СМИ: РЖД планируют продать контроль в контейнерном операторе
"РЖД логистика" (дочерняя компания РЖД) планирует продать контрольный пакет принадлежащего ей контейнерного оператора "РЖД бизнес актив", сообщает газета... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:58
2022-07-27T08:58
2022-07-27T08:58
экономика
роман абрамович
александр абрамов
ржд
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "РЖД логистика" (дочерняя компания РЖД) планирует продать контрольный пакет принадлежащего ей контейнерного оператора "РЖД бизнес актив", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники среди крупных операторских компаний.Уточняется, что представитель РЖД подтвердил поиск инвесторов, не уточнив, с кем ведутся переговоры. В обеих дочерних компаниях отказались от комментариев.По словам одного из собеседников в операторской компании, продают госимущество адресно, а не через аукцион. Стоимость реализуемых активов, по его информации, составляет 3,5 миллиарда рублей за 50% плюс одну акцию в компании "РЖД бизнес актив", и "сделка находится в стадии завершения".По словам источника, близкого к РЖД, поскольку контейнерный оператор - не прямая "дочка" этой компании, то предполагаемую продажу не должен одобрять совет директоров монополии.По данным собеседников газеты, предполагаемые покупатели – это инвесткомпания "Енисей капитал" совладельцев Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова, также на долю претендует "Иртыш капитал" того же Абрамова. В обеих компаниях на вопросы "Ведомостей" также не ответили.
https://ria.ru/20220726/kurorty-1805153439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, роман абрамович, александр абрамов, ржд
СМИ: РЖД планируют продать контроль в контейнерном операторе
"Ведомости": РЖД планируют продать контрольный пакет контейнерного оператора