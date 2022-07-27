https://ria.ru/20220727/rt-1805301883.html

RT France подаст апелляцию на решение европейского суда

RT France подаст апелляцию на решение европейского суда - РИА Новости, 27.07.2022

RT France подаст апелляцию на решение европейского суда

RT France обжалует решение суда ЕС, признавшего законность запрета на вещание телеканала, говорится в заявлении канала. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:01

2022-07-27T13:01

2022-07-27T13:40

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ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости. RT France обжалует решение суда ЕС, признавшего законность запрета на вещание телеканала, говорится в заявлении канала.В среду суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск RT France об отмене решений Совета ЕС, временно запрещающих организации транслировать контент."Суд сегодня постановил, что принятие европейского регламента и запрет на вещание RT France были законными. Запрет на трансляцию остается в силе. RT France решил обжаловать это решение в Суде ЕС, чтобы добиться признания своих прав", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20220615/delo-1795587709.html

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Кирилл Волков

в мире, евросоюз, совет ес, россия, телеканал rt, rt france