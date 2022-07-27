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RT France подаст апелляцию на решение европейского суда - РИА Новости, 27.07.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220727/rt-1805301883.html
RT France подаст апелляцию на решение европейского суда
RT France подаст апелляцию на решение европейского суда - РИА Новости, 27.07.2022
RT France подаст апелляцию на решение европейского суда
RT France обжалует решение суда ЕС, признавшего законность запрета на вещание телеканала, говорится в заявлении канала. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:01
2022-07-27T13:40
медиавойны
в мире
евросоюз
совет ес
россия
телеканал rt
rt france
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ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости. RT France обжалует решение суда ЕС, признавшего законность запрета на вещание телеканала, говорится в заявлении канала.В среду суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск RT France об отмене решений Совета ЕС, временно запрещающих организации транслировать контент."Суд сегодня постановил, что принятие европейского регламента и запрет на вещание RT France были законными. Запрет на трансляцию остается в силе. RT France решил обжаловать это решение в Суде ЕС, чтобы добиться признания своих прав", - говорится в сообщении телеканала.
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в мире, евросоюз, совет ес, россия, телеканал rt, rt france
13:01 27.07.2022 (обновлено: 13:40 27.07.2022)
 
RT France подаст апелляцию на решение европейского суда

RT France подаст апелляцию на решение суда ЕС, оставившего в силе запрет на вещание

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT France в Париже
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Офис телеканала RT France в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости. RT France обжалует решение суда ЕС, признавшего законность запрета на вещание телеканала, говорится в заявлении канала.
В среду суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск RT France об отмене решений Совета ЕС, временно запрещающих организации транслировать контент.
"Суд сегодня постановил, что принятие европейского регламента и запрет на вещание RT France были законными. Запрет на трансляцию остается в силе. RT France решил обжаловать это решение в Суде ЕС, чтобы добиться признания своих прав", - говорится в сообщении телеканала.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:49
На Украине возбудили дело против директора вещания RT
 
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