https://ria.ru/20220727/rt-1805301883.html
RT France подаст апелляцию на решение европейского суда
RT France подаст апелляцию на решение европейского суда - РИА Новости, 27.07.2022
RT France подаст апелляцию на решение европейского суда
RT France обжалует решение суда ЕС, признавшего законность запрета на вещание телеканала, говорится в заявлении канала. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:01
2022-07-27T13:01
2022-07-27T13:40
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ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости. RT France обжалует решение суда ЕС, признавшего законность запрета на вещание телеканала, говорится в заявлении канала.В среду суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск RT France об отмене решений Совета ЕС, временно запрещающих организации транслировать контент."Суд сегодня постановил, что принятие европейского регламента и запрет на вещание RT France были законными. Запрет на трансляцию остается в силе. RT France решил обжаловать это решение в Суде ЕС, чтобы добиться признания своих прав", - говорится в сообщении телеканала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, совет ес, россия, телеканал rt, rt france
13:01 27.07.2022 (обновлено: 13:40 27.07.2022)
RT France подаст апелляцию на решение европейского суда
RT France подаст апелляцию на решение суда ЕС, оставившего в силе запрет на вещание