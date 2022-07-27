12:21 27.07.2022 (обновлено: 13:11 27.07.2022)
Европейский суд отклонил иск RT France об отмене запрета на вещание
Европейский суд отклонил иск RT France об отмене временного запрета на трансляцию контента
Офис телеканала RT France в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Большая палата Европейского суда общей юрисдикции не удовлетворила апелляцию телеканала RT France, не согласившегося с тем, что его иск о приостановке санкций был отклонен, и оставила в силе запрет на вещание, введенный в связи с событиями на Украине, говорится в документе, опубликованном на сайте суда.
"Большая палата суда общей юрисдикции отклоняет иск (телеканала) RT France об отмене постановлений Совета (Европы), ...временно запрещающие этой организации транслировать контент", - говорится в документе. Ранее суд отклонил иск RT France о приостановке действия санкций Евросоюза, в рамках которых было запрещено вещание ряда СМИ, в том числе RT. При этом в суде подчеркивали, что речь не идет об окончательном решении, касающемся вопроса отмены санкций Евросоюза против RT France.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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