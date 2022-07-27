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"Росатом" успешно освоил ключевой этап технологий энергетики будущего - РИА Новости, 27.07.2022
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Ядерные технологии
https://ria.ru/20220727/rosatom-1805308084.html
"Росатом" успешно освоил ключевой этап технологий энергетики будущего
"Росатом" успешно освоил ключевой этап технологий энергетики будущего - РИА Новости, 27.07.2022
"Росатом" успешно освоил ключевой этап технологий энергетики будущего
Предприятие госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) успешно освоило ключевой технологический этап,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:15
2022-07-27T13:15
ядерные технологии
наука
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
новости компаний - экономика
белоярская аэс
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) успешно освоило ключевой технологический этап, позволяющий решать ресурсные и экологические задачи атомной энергетики будущего, сообщило издание "Вестник Маяка".Речь идет о переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС. С четвертого квартала 2021 года это топливо регулярно вывозится на радиохимический завод "Маяка". В нынешнем году на заводе началась переработка этого топлива."Благодаря высокой степени готовности производства к переработке нового типа… пилотные операции прошли без замечаний", – отметил замдиректора радиохимического завода по перерабатывающему производству Андрей Миндеров, слова которого приводит газета."Сегодня переработан весь объем ОЯТ БН-800, поступивший на "Маяк" в 2021 и 2022 годах. Ядерные материалы, полученные от переработки этого типа топлива, будут полностью вовлечены в фабрикацию свежего МОКС-топлива для обеспечения топливом реактора БН-800 Белоярской АЭС. Таким образом, мы получаем замкнутый ядерный топливный цикл", - добавил Миндеров."Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных реакторов ВВЭР с реакторами на быстрых нейтронах, а также решить другие накопившиеся в отрасли проблемы.Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива - самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.Именно переработка ОЯТ с целью использования выделяемых из него ядерных материалов при создании свежего топлива является ключевым этапом, позволяющим организовать "круговорот" ядерного горючего.Блок №4 Белоярской АЭС, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим, прежде всего, для демонстрации работы на промышленном смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе (от английского mixed-oxide fuel).Начальная топливная загрузка реактора БН-800 была сформирована в основном из традиционного, уранового оксидного топлива. При этом часть топливных сборок содержала МОКС-топливо, изготовленное на опытных производствах других предприятий "Росатома" - "Маяка" и НИИАР (Димитровград, Ульяновская область). Сейчас реактор БН-800 переводят на полную загрузку промышленным МОКС-топливом, которое производит предприятие "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край).
https://ria.ru/20220726/sotrudnichestvo-1805090051.html
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наука, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, новости компаний - экономика, белоярская аэс
13:15 27.07.2022
 
"Росатом" успешно освоил ключевой этап технологий энергетики будущего

"Росатом" успешно освоил ключевой этап для решения экологических задач энергетики будущего

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) успешно освоило ключевой технологический этап, позволяющий решать ресурсные и экологические задачи атомной энергетики будущего, сообщило издание "Вестник Маяка".
Речь идет о переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС. С четвертого квартала 2021 года это топливо регулярно вывозится на радиохимический завод "Маяка". В нынешнем году на заводе началась переработка этого топлива.
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"Благодаря высокой степени готовности производства к переработке нового типа… пилотные операции прошли без замечаний", – отметил замдиректора радиохимического завода по перерабатывающему производству Андрей Миндеров, слова которого приводит газета.
"Сегодня переработан весь объем ОЯТ БН-800, поступивший на "Маяк" в 2021 и 2022 годах. Ядерные материалы, полученные от переработки этого типа топлива, будут полностью вовлечены в фабрикацию свежего МОКС-топлива для обеспечения топливом реактора БН-800 Белоярской АЭС. Таким образом, мы получаем замкнутый ядерный топливный цикл", - добавил Миндеров.
"Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных реакторов ВВЭР с реакторами на быстрых нейтронах, а также решить другие накопившиеся в отрасли проблемы.
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Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива - самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
Именно переработка ОЯТ с целью использования выделяемых из него ядерных материалов при создании свежего топлива является ключевым этапом, позволяющим организовать "круговорот" ядерного горючего.
Блок №4 Белоярской АЭС, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим, прежде всего, для демонстрации работы на промышленном смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе (от английского mixed-oxide fuel).
Начальная топливная загрузка реактора БН-800 была сформирована в основном из традиционного, уранового оксидного топлива. При этом часть топливных сборок содержала МОКС-топливо, изготовленное на опытных производствах других предприятий "Росатома" - "Маяка" и НИИАР (Димитровград, Ульяновская область). Сейчас реактор БН-800 переводят на полную загрузку промышленным МОКС-топливом, которое производит предприятие "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край).
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