В Оренбуржье отремонтировали 45 из 83 дорожных объектов
© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия. Архивное фото
ОРЕНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Оренбургской области выполнили половину намеченного объема ремонта дорог, завершив работы на 45 из 83 объектов, которые внесены в план текущего года, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"С каждым годом мы наращиваем масштаб и темпы дорожных работ. Всего в Оренбуржье на текущий год по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" запланировано привести в нормативное состояние почти 300 километров автодорожной сети. Из них 266 – это региональные и межмуниципальные трассы. Более 21 километра дорожного полотна отремонтируют в Оренбурге и почти 12 километров – в Орске", - отметил губернатор региона Денис Паслер.
Самые масштабные работы развернуты на региональной автодороге Шарлык-Новосергиевка. К ноябрю планируют капитально отремонтировать более 57 километров трассы, и она будет приведена в норматив почти на всем ее протяжении – 124 километра. Останется отремонтировать пять километров автодороги, их реконструкция запланирована на следующий год.
Также намечен капремонт участка автодороги Ивановка-Сорочинск-Ташла в Сорочинском городском округе протяженностью около 30 километров, ремонт покрытия идет на межмуниципальной дороге "Подъезд к селу Державино от автодороги Бугульма-Уральск" в Бузулукском районе, также планируется отремонтировать участок соседней магистрали Державино-Могутово протяженностью около четырех километров.