https://ria.ru/20220727/remont-1805325461.html

В Оренбуржье отремонтировали 45 из 83 дорожных объектов

В Оренбуржье отремонтировали 45 из 83 дорожных объектов - РИА Новости, 27.07.2022

В Оренбуржье отремонтировали 45 из 83 дорожных объектов

В Оренбургской области выполнили половину намеченного объема ремонта дорог, завершив работы на 45 из 83 объектов, которые внесены в план текущего года,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:09

2022-07-27T14:09

2022-07-27T14:09

оренбургская область

бузулукский район

оренбург

денис паслер

общество

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Оренбургской области выполнили половину намеченного объема ремонта дорог, завершив работы на 45 из 83 объектов, которые внесены в план текущего года, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Самые масштабные работы развернуты на региональной автодороге Шарлык-Новосергиевка. К ноябрю планируют капитально отремонтировать более 57 километров трассы, и она будет приведена в норматив почти на всем ее протяжении – 124 километра. Останется отремонтировать пять километров автодороги, их реконструкция запланирована на следующий год.Также намечен капремонт участка автодороги Ивановка-Сорочинск-Ташла в Сорочинском городском округе протяженностью около 30 километров, ремонт покрытия идет на межмуниципальной дороге "Подъезд к селу Державино от автодороги Бугульма-Уральск" в Бузулукском районе, также планируется отремонтировать участок соседней магистрали Державино-Могутово протяженностью около четырех километров.

https://ria.ru/20220713/kapremont-1802128389.html

бузулукский район

оренбург

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

бузулукский район, оренбург, денис паслер, общество, оренбургская область