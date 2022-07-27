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В Оренбуржье отремонтировали 45 из 83 дорожных объектов - РИА Новости, 27.07.2022
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В Оренбуржье отремонтировали 45 из 83 дорожных объектов
В Оренбуржье отремонтировали 45 из 83 дорожных объектов - РИА Новости, 27.07.2022
В Оренбуржье отремонтировали 45 из 83 дорожных объектов
В Оренбургской области выполнили половину намеченного объема ремонта дорог, завершив работы на 45 из 83 объектов, которые внесены в план текущего года,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:09
2022-07-27T14:09
оренбургская область
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оренбург
денис паслер
общество
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ОРЕНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Оренбургской области выполнили половину намеченного объема ремонта дорог, завершив работы на 45 из 83 объектов, которые внесены в план текущего года, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Самые масштабные работы развернуты на региональной автодороге Шарлык-Новосергиевка. К ноябрю планируют капитально отремонтировать более 57 километров трассы, и она будет приведена в норматив почти на всем ее протяжении – 124 километра. Останется отремонтировать пять километров автодороги, их реконструкция запланирована на следующий год.Также намечен капремонт участка автодороги Ивановка-Сорочинск-Ташла в Сорочинском городском округе протяженностью около 30 километров, ремонт покрытия идет на межмуниципальной дороге "Подъезд к селу Державино от автодороги Бугульма-Уральск" в Бузулукском районе, также планируется отремонтировать участок соседней магистрали Державино-Могутово протяженностью около четырех километров.
https://ria.ru/20220713/kapremont-1802128389.html
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бузулукский район, оренбург, денис паслер, общество, оренбургская область
14:09 27.07.2022
 

В Оренбуржье отремонтировали 45 из 83 дорожных объектов

© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия. Архивное фото
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ОРЕНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Оренбургской области выполнили половину намеченного объема ремонта дорог, завершив работы на 45 из 83 объектов, которые внесены в план текущего года, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"С каждым годом мы наращиваем масштаб и темпы дорожных работ. Всего в Оренбуржье на текущий год по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" запланировано привести в нормативное состояние почти 300 километров автодорожной сети. Из них 266 – это региональные и межмуниципальные трассы. Более 21 километра дорожного полотна отремонтируют в Оренбурге и почти 12 километров – в Орске", - отметил губернатор региона Денис Паслер.
Самые масштабные работы развернуты на региональной автодороге Шарлык-Новосергиевка. К ноябрю планируют капитально отремонтировать более 57 километров трассы, и она будет приведена в норматив почти на всем ее протяжении – 124 километра. Останется отремонтировать пять километров автодороги, их реконструкция запланирована на следующий год.
Также намечен капремонт участка автодороги Ивановка-Сорочинск-Ташла в Сорочинском городском округе протяженностью около 30 километров, ремонт покрытия идет на межмуниципальной дороге "Подъезд к селу Державино от автодороги Бугульма-Уральск" в Бузулукском районе, также планируется отремонтировать участок соседней магистрали Державино-Могутово протяженностью около четырех километров.
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Оренбургская областьБузулукский районОренбургДенис ПаслерОбществоОренбургская область
 
 
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