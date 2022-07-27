https://ria.ru/20220727/referendum-1805223137.html

Власти Херсонской области заявили, что референдум неизбежен

Власти Херсонской области заявили, что референдум неизбежен - РИА Новости, 27.07.2022

Власти Херсонской области заявили, что референдум неизбежен

Референдум по самоопределению в Херсонской области неизбежен, на него вынесут вопрос о вхождении в состав России, заявил РИА Новости замглавы администрации... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T05:53

2022-07-27T05:53

2022-07-27T05:53

херсонская область

россия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Референдум по самоопределению в Херсонской области неизбежен, на него вынесут вопрос о вхождении в состав России, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его мнению, было бы логично провести референдуму синхронно в освобожденных Херсонской и Запорожской областях."Считаю, что так было бы правильно, но конкретных решений по этому вопросу не принималось", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220725/zaporozhe-1804698081.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

херсонская область , россия, в мире