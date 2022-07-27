Власти Херсонской области заявили, что референдум неизбежен
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: референдум о вхождении в состав России неизбежен
Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Референдум по самоопределению в Херсонской области неизбежен, на него вынесут вопрос о вхождении в состав России, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Проведение референдума неизбежно. Он стопроцентно пройдет и никто извне не сможет этому помешать. На референдум будет вынесен вопрос о вхождении в состав Российской Федерации. По точной дате проведения референдума решение пока не принято", - сказал Стремоусов и добавил, что сегодня в регионе идет работа по налаживанию социально-экономической жизни.
По его мнению, было бы логично провести референдуму синхронно в освобожденных Херсонской и Запорожской областях.
"Считаю, что так было бы правильно, но конкретных решений по этому вопросу не принималось", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.