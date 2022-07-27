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Власти Херсонской области заявили, что референдум неизбежен - РИА Новости, 27.07.2022
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Власти Херсонской области заявили, что референдум неизбежен
Власти Херсонской области заявили, что референдум неизбежен - РИА Новости, 27.07.2022
Власти Херсонской области заявили, что референдум неизбежен
Референдум по самоопределению в Херсонской области неизбежен, на него вынесут вопрос о вхождении в состав России, заявил РИА Новости замглавы администрации... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T05:53
2022-07-27T05:53
херсонская область
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Референдум по самоопределению в Херсонской области неизбежен, на него вынесут вопрос о вхождении в состав России, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его мнению, было бы логично провести референдуму синхронно в освобожденных Херсонской и Запорожской областях."Считаю, что так было бы правильно, но конкретных решений по этому вопросу не принималось", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область , россия, в мире
05:53 27.07.2022
 
Власти Херсонской области заявили, что референдум неизбежен

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: референдум о вхождении в состав России неизбежен

© РИА Новости / Перейти в фотобанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Референдум по самоопределению в Херсонской области неизбежен, на него вынесут вопрос о вхождении в состав России, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Проведение референдума неизбежно. Он стопроцентно пройдет и никто извне не сможет этому помешать. На референдум будет вынесен вопрос о вхождении в состав Российской Федерации. По точной дате проведения референдума решение пока не принято", - сказал Стремоусов и добавил, что сегодня в регионе идет работа по налаживанию социально-экономической жизни.
По его мнению, было бы логично провести референдуму синхронно в освобожденных Херсонской и Запорожской областях.
"Считаю, что так было бы правильно, но конкретных решений по этому вопросу не принималось", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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