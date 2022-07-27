https://ria.ru/20220727/referendum-1805216304.html

Избирком Туниса утвердил результаты референдума по конституции

Избирком Туниса утвердил результаты референдума по конституции - РИА Новости, 27.07.2022

Избирком Туниса утвердил результаты референдума по конституции

Высшая независимая избирательная комиссия Туниса утвердила результаты референдума по новой конституции, заявил глава комиссии Фарук Буаскар. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T01:46

2022-07-27T01:46

2022-07-27T01:46

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тунис (страна)

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ТУНИС, 27 июл - РИА Новости. Высшая независимая избирательная комиссия Туниса утвердила результаты референдума по новой конституции, заявил глава комиссии Фарук Буаскар.Голосование прошло в понедельник на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала сторонников бойкотировать референдум. По данным избиркома, за проект новой конституции проголосовали 94,6% участников референдума при явке около 27%.Поправки наделяют главу государства гораздо более широкими полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если они будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.Оппозиция обвиняет Саида в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года он распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".

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Максим Горбачев

в мире, тунис (страна)