https://ria.ru/20220727/referendum-1805216304.html
Избирком Туниса утвердил результаты референдума по конституции
Избирком Туниса утвердил результаты референдума по конституции - РИА Новости, 27.07.2022
Избирком Туниса утвердил результаты референдума по конституции
Высшая независимая избирательная комиссия Туниса утвердила результаты референдума по новой конституции, заявил глава комиссии Фарук Буаскар. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T01:46
2022-07-27T01:46
2022-07-27T01:46
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ТУНИС, 27 июл - РИА Новости. Высшая независимая избирательная комиссия Туниса утвердила результаты референдума по новой конституции, заявил глава комиссии Фарук Буаскар.Голосование прошло в понедельник на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала сторонников бойкотировать референдум. По данным избиркома, за проект новой конституции проголосовали 94,6% участников референдума при явке около 27%.Поправки наделяют главу государства гораздо более широкими полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если они будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.Оппозиция обвиняет Саида в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года он распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".
https://ria.ru/20220726/storonniki-1804918306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тунис (страна)
Избирком Туниса утвердил результаты референдума по конституции
Избирком Туниса утвердил результаты референдума по новой конституции
ТУНИС, 27 июл - РИА Новости. Высшая независимая избирательная комиссия Туниса утвердила результаты референдума по новой конституции, заявил глава комиссии Фарук Буаскар.
Голосование прошло в понедельник на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала сторонников бойкотировать референдум. По данным избиркома, за проект новой конституции проголосовали 94,6% участников референдума при явке около 27%.
"Высшая независимая избирательная комиссия заявляет, что она утверждает проект текста новой конституции Тунисской Республики, вынесенный на референдум", - сказал Буаскар на пресс-конференции.
Поправки наделяют главу государства гораздо более широкими полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если они будут утверждены, Тунис
перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.
Оппозиция обвиняет Саида в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.
На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года он распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".