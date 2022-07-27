https://ria.ru/20220727/razvedkompleks-1805219966.html

Источник: ВКС России применили на Украине новый авиационный разведкомплекс

Источник: ВКС России применили на Украине новый авиационный разведкомплекс - РИА Новости, 27.07.2022

Источник: ВКС России применили на Украине новый авиационный разведкомплекс

Российские военные начали применять в рамках спецоперации на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34, сообщил РИА... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T03:37

2022-07-27T03:37

2022-07-27T03:41

специальная военная операция на украине

безопасность

су-34

россия

в мире

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российские военные начали применять в рамках спецоперации на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34, сообщил РИА Новости информированный источник.Он уточнил, что такие возможности Су-34 обеспечивают новейшие подвесные универсальные контейнеры разведки. На бомбардировщиках используются контейнеры трех типов — оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки.Как пояснил источник, разведывательный комплекс "позволяет передавать наземным силам и огневым средствам информацию о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме времени, близком к реальному".Универсальные контейнеры разведки созданы НИИ "Кулон", входящим в холдинг "Росэлектроника", в рамках опытно-конструкторской работы "Сыч", которая предполагает расширение боевых возможностей Су-34.Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет имеет экипаж из двух человек и может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты "воздух-воздух" различных типов, управляемые ракеты "воздух-поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые реактивные снаряды.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также подходят к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/lantset-1803932289.html

https://ria.ru/20220724/ukraina-1804612200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, су-34, россия, в мире