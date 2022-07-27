https://ria.ru/20220727/razminirovanie-1805341261.html

Минобороны Турции ответило на вопрос о разминировании в Черном море

Минобороны Турции ответило на вопрос о разминировании в Черном море - РИА Новости, 27.07.2022

Минобороны Турции ответило на вопрос о разминировании в Черном море

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на данный момент нет необходимости в разминировании для движения судов в Черном море. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:50

2022-07-27T14:50

2022-07-27T15:06

хулуси акар

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СТАМБУЛ, 27 июл — РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на данный момент нет необходимости в разминировании для движения судов в Черном море.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Акар накануне заявил, что "первое судно с зерном скоро покинет украинский порт".

https://ria.ru/20220727/sdelka-1805334026.html

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Владимир Лаврентьев

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