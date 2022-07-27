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Минобороны Турции ответило на вопрос о разминировании в Черном море - РИА Новости, 27.07.2022
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Минобороны Турции ответило на вопрос о разминировании в Черном море
Минобороны Турции ответило на вопрос о разминировании в Черном море - РИА Новости, 27.07.2022
Минобороны Турции ответило на вопрос о разминировании в Черном море
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на данный момент нет необходимости в разминировании для движения судов в Черном море. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:50
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хулуси акар
минобороны турции
турция
черное море
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оон
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СТАМБУЛ, 27 июл — РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на данный момент нет необходимости в разминировании для движения судов в Черном море.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Акар накануне заявил, что "первое судно с зерном скоро покинет украинский порт".
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хулуси акар, минобороны турции, турция, черное море, россия, оон, в мире
14:50 27.07.2022 (обновлено: 15:06 27.07.2022)
 
Минобороны Турции ответило на вопрос о разминировании в Черном море

Минобороны Турции: необходимости разминирования в Черном море для движения судов нет

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramГрузовое судно в порту
Грузовое судно в порту - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Грузовое судно в порту. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 июл — РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на данный момент нет необходимости в разминировании для движения судов в Черном море.

"Если возникнет необходимость в разминировании, планирование будет производиться по согласованию сторон. Однако на данном этапе в этом нет необходимости", сказал Акар на официальной церемонии открытия координационного центра по экспорту зерна.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Акар накануне заявил, что "первое судно с зерном скоро покинет украинский порт".
КПП в Стамбуле, где располагается координационный центр по транспортировке зерна с Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
14:29
В Стамбуле заработал центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки
 
Хулуси АкарМинобороны ТурцииТурцияЧерное мореРоссияООНВ мире
 
 
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