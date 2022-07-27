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СМИ: разговор Байдена с лидером КНР планируется на четверг - РИА Новости, 27.07.2022
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СМИ: разговор Байдена с лидером КНР планируется на четверг
СМИ: разговор Байдена с лидером КНР планируется на четверг - РИА Новости, 27.07.2022
СМИ: разговор Байдена с лидером КНР планируется на четверг
Разговор президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином планируется на четверг, передает агентство Блумберг со ссылкой на "людей, знакомых с вопросом". РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T02:06
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в мире
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Разговор президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином планируется на четверг, передает агентство Блумберг со ссылкой на "людей, знакомых с вопросом".Сам Байден и его помощники говорили, что звонок, вероятно, состоится на этой неделе, но конкретной даты до сих пор не называли.Это будет пятая беседа двух лидеров и их первый контакт с марта.В Белом доме говорят о стремлении управлять конкуренцией с Китаем и держать открытыми каналы коммуникации.
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в мире, китай, сша
02:06 27.07.2022
 
СМИ: разговор Байдена с лидером КНР планируется на четверг

Bloomberg: разговор Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином планируется на четверг

© AP Photo / The White HouseПрезидент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / The White House
Президент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Разговор президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином планируется на четверг, передает агентство Блумберг со ссылкой на "людей, знакомых с вопросом".
Сам Байден и его помощники говорили, что звонок, вероятно, состоится на этой неделе, но конкретной даты до сих пор не называли.
Это будет пятая беседа двух лидеров и их первый контакт с марта.
В Белом доме говорят о стремлении управлять конкуренцией с Китаем и держать открытыми каналы коммуникации.
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