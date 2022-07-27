https://ria.ru/20220727/razgovor-1805217551.html

СМИ: разговор Байдена с лидером КНР планируется на четверг

СМИ: разговор Байдена с лидером КНР планируется на четверг - РИА Новости, 27.07.2022

СМИ: разговор Байдена с лидером КНР планируется на четверг

Разговор президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином планируется на четверг, передает агентство Блумберг со ссылкой на "людей, знакомых с вопросом". РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T02:06

2022-07-27T02:06

2022-07-27T02:06

в мире

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Разговор президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином планируется на четверг, передает агентство Блумберг со ссылкой на "людей, знакомых с вопросом".Сам Байден и его помощники говорили, что звонок, вероятно, состоится на этой неделе, но конкретной даты до сих пор не называли.Это будет пятая беседа двух лидеров и их первый контакт с марта.В Белом доме говорят о стремлении управлять конкуренцией с Китаем и держать открытыми каналы коммуникации.

https://ria.ru/20220720/reshenie-1803792316.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, сша