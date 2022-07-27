https://ria.ru/20220727/putin-1805292383.html

Путин проведет встречу с астраханским губернатором Бабушкиным

Путин проведет встречу с астраханским губернатором Бабушкиным - РИА Новости, 27.07.2022

Путин проведет встречу с астраханским губернатором Бабушкиным

Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:36

2022-07-27T12:36

2022-07-27T12:41

политика

астраханская область

владимир путин

игорь бабушкин

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле... Из встреч у него будет с открытым докладом глава Астраханской области Бабушкин. Президент регулярно продолжает заниматься региональными делами", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что другие внутренние встречи будут непубличными.

https://ria.ru/20220710/astrakhan-1801531760.html

астраханская область

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Кирилл Волков

политика, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин