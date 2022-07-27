https://ria.ru/20220727/putin-1805292383.html
Путин проведет встречу с астраханским губернатором Бабушкиным
Путин проведет встречу с астраханским губернатором Бабушкиным - РИА Новости, 27.07.2022
Путин проведет встречу с астраханским губернатором Бабушкиным
Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:36
2022-07-27T12:36
2022-07-27T12:41
политика
астраханская область
владимир путин
игорь бабушкин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле... Из встреч у него будет с открытым докладом глава Астраханской области Бабушкин. Президент регулярно продолжает заниматься региональными делами", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что другие внутренние встречи будут непубличными.
https://ria.ru/20220710/astrakhan-1801531760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин
12:36 27.07.2022 (обновлено: 12:41 27.07.2022)
Путин проведет встречу с астраханским губернатором Бабушкиным
Путин проведет встречу с главой Астраханской области Бабушкиным