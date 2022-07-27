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Путин проведет встречу с астраханским губернатором Бабушкиным - РИА Новости, 27.07.2022
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Путин проведет встречу с астраханским губернатором Бабушкиным
Путин проведет встречу с астраханским губернатором Бабушкиным - РИА Новости, 27.07.2022
Путин проведет встречу с астраханским губернатором Бабушкиным
Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:36
2022-07-27T12:41
политика
астраханская область
владимир путин
игорь бабушкин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле... Из встреч у него будет с открытым докладом глава Астраханской области Бабушкин. Президент регулярно продолжает заниматься региональными делами", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что другие внутренние встречи будут непубличными.
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политика, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин
12:36 27.07.2022 (обновлено: 12:41 27.07.2022)
 
Путин проведет встречу с астраханским губернатором Бабушкиным

Путин проведет встречу с главой Астраханской области Бабушкиным

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле... Из встреч у него будет с открытым докладом глава Астраханской области Бабушкин. Президент регулярно продолжает заниматься региональными делами", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что другие внутренние встречи будут непубличными.
Троицкий собор на территории Астраханского кремля - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 14:07
В Астраханской области ожидается жара до плюс 41 градуса
 
ПолитикаАстраханская областьВладимир ПутинИгорь Бабушкин
 
 
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