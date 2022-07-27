Рейтинг@Mail.ru
Пушков высмеял вице-президента США Харрис - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/pushkov-1805224681.html
Пушков высмеял вице-президента США Харрис
Пушков высмеял вице-президента США Харрис - РИА Новости, 27.07.2022
Пушков высмеял вице-президента США Харрис
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание вице-президента США Камалы Харрис, касающееся ее пола и личных местоимений. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T06:54
2022-07-27T16:44
в мире
камала харрис
джо байден
сша
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594179318_0:57:2514:1471_1920x0_80_0_0_4336d5577669bb5f3daa35e33e5dbdab.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание вице-президента США Камалы Харрис, касающееся ее пола и личных местоимений.Ранее Харрис заявила во время встречи в Белом доме, посвященной теме абортов, что "она — женщина", а ее местоимения — "она/ее"."Камала Харрис сообщила, что ее местоимение — "она" и что она — женщина. На тот случай, чтобы ее не отождествили с одним из бесчисленных гендеров, расплодившихся в последние 20 лет в США, — от так называемых квиров до совершенно сказочных существ. Так что теперь мы в курсе. Самое внятное заявление за весь период ее вице-президентства", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Официальные лица Соединенных Штатов часто попадают в курьезные ситуации. Харрис, в частности, в прошлом году вызвала шквал критики из-за сделанного ей жеста во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия.Президент США Джо Байден также регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Харрис главой государства.
https://ria.ru/20220711/ssha-1801267844.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594179318_213:66:2360:1676_1920x0_80_0_0_c5ebcb4d78830056614c70ca34b8116d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камала харрис, джо байден, сша, алексей пушков
06:54 27.07.2022 (обновлено: 16:44 27.07.2022)
 
Пушков высмеял вице-президента США Харрис

Сенатор Пушков высмеял вице-президента США Харрис после ее слов о поле и местоимениях

© AP Photo / Andrew HarnikВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание вице-президента США Камалы Харрис, касающееся ее пола и личных местоимений.
Ранее Харрис заявила во время встречи в Белом доме, посвященной теме абортов, что "она — женщина", а ее местоимения — "она/ее".
"Камала Харрис сообщила, что ее местоимение — "она" и что она — женщина. На тот случай, чтобы ее не отождествили с одним из бесчисленных гендеров, расплодившихся в последние 20 лет в США, — от так называемых квиров до совершенно сказочных существ. Так что теперь мы в курсе. Самое внятное заявление за весь период ее вице-президентства", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Официальные лица Соединенных Штатов часто попадают в курьезные ситуации. Харрис, в частности, в прошлом году вызвала шквал критики из-за сделанного ей жеста во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия.
Президент США Джо Байден также регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Харрис главой государства.
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 08:00
"Курс изменится". Кто придет к власти в США после Байдена
 
В миреКамала ХаррисДжо БайденСШААлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала