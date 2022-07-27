06:54 27.07.2022 (обновлено: 16:44 27.07.2022)
Пушков высмеял вице-президента США Харрис
Сенатор Пушков высмеял вице-президента США Харрис после ее слов о поле и местоимениях
© AP Photo / Andrew HarnikВице-президент США Камала Харрис
© AP Photo / Andrew Harnik
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание вице-президента США Камалы Харрис, касающееся ее пола и личных местоимений.
Ранее Харрис заявила во время встречи в Белом доме, посвященной теме абортов, что "она — женщина", а ее местоимения — "она/ее".
"Камала Харрис сообщила, что ее местоимение — "она" и что она — женщина. На тот случай, чтобы ее не отождествили с одним из бесчисленных гендеров, расплодившихся в последние 20 лет в США, — от так называемых квиров до совершенно сказочных существ. Так что теперь мы в курсе. Самое внятное заявление за весь период ее вице-президентства", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Официальные лица Соединенных Штатов часто попадают в курьезные ситуации. Харрис, в частности, в прошлом году вызвала шквал критики из-за сделанного ей жеста во время переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия.
Президент США Джо Байден также регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Харрис главой государства.